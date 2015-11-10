《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

路透香港11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7515港元 ) 美股标普500指数周一录得六周来的最大跌幅，道琼工业指数 收跌179.85点，或1%，报17,730 .48点，因市场准备应付美国升息，并对疲弱的中国贸易数据感到担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.460 -2.77 27950 8.640 -1.37 中国铝业 8.070 -0.49 27568 2.502 -1.88 中国移动 58.370 -2.08 157369 90.491 -0.78 中国人寿 18.090 -3.11 193265 28.045 -1.94 中石油 75.430 -2.20 32880 5.847 -1.90 中石化 69.270 -2.12 56781 5.369 -1.48 汇丰控股 39.990 0.33 2129152 61.996 0.24 中电信 51.680 -3.31 18786 4.006 -1.81 中国联通 12.520 -3.32 313307 9.705 -2.07 兖州煤业 4.960 -0.80 22983 3.845 -2.66 华能国际 41.630 -1.93 13143 8.067 -0.77 南方航空 39.650 -2.79 60161 6.147 -1.81 东方航空 30.710 -2.48 9233 4.761 -1.43 中芯国际 4.750 -1.25 11320 0.736 -1.81 （完） (整理 梁慧仪)