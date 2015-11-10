《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7515港元 ) 美股标普500指数周一录得六周来的最大跌幅，道琼工业指数 收跌179.85点，或1%，报17,730 .48点，因市场准备应付美国升息，并对疲弱的中国贸易数据感到担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.460 -2.77 27950 8.640 -1.37 中国铝业 8.070 -0.49 27568 2.502 -1.88 中国移动 58.370 -2.08 157369 90.491 -0.78 中国人寿 18.090 -3.11 193265 28.045 -1.94 中石油 75.430 -2.20 32880 5.847 -1.90 中石化 69.270 -2.12 56781 5.369 -1.48 汇丰控股 39.990 0.33 2129152 61.996 0.24 中电信 51.680 -3.31 18786 4.006 -1.81 中国联通 12.520 -3.32 313307 9.705 -2.07 兖州煤业 4.960 -0.80 22983 3.845 -2.66 华能国际 41.630 -1.93 13143 8.067 -0.77 南方航空 39.650 -2.79 60161 6.147 -1.81 东方航空 30.710 -2.48 9233 4.761 -1.43 中芯国际 4.750 -1.25 11320 0.736 -1.81 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。