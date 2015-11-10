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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

路透香港11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.7515港元 )
    
    美股标普500指数周一录得六周来的最大跌幅，道琼工业指数 收跌179.85点，或1%，报17,730
.48点，因市场准备应付美国升息，并对疲弱的中国贸易数据感到担忧。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       111.460   -2.77      27950             8.640      -1.37
 中国铝业                       8.070   -0.49      27568             2.502      -1.88
 中国移动                      58.370   -2.08     157369            90.491      -0.78
 中国人寿                      18.090   -3.11     193265            28.045      -1.94
 中石油                        75.430   -2.20      32880             5.847      -1.90
 中石化                        69.270   -2.12      56781             5.369      -1.48
 汇丰控股                      39.990    0.33    2129152            61.996       0.24
 中电信                        51.680   -3.31      18786             4.006      -1.81
 中国联通                      12.520   -3.32     313307             9.705      -2.07
 兖州煤业                       4.960   -0.80      22983             3.845      -2.66
 华能国际                      41.630   -1.93      13143             8.067      -0.77
 南方航空                      39.650   -2.79      60161             6.147      -1.81
 东方航空                      30.710   -2.48       9233             4.761      -1.43
 中芯国际                       4.750   -1.25      11320             0.736      -1.81
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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