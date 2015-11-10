《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
**上海证券报**
--据悉，中国平安 、中国太保 、中国人寿 、新华保险 四家上市保险公司已基本提前完成了年初设定的2015年全年保费目标；10月保险全行业个险新单保费同比增幅保持在20%左右水平线。
--上海石油天然气交易中心将在今年12月结束试运行，进入正式营运期；未来将逐步开展天然气中远期合同交易，以及天然气期货等相关衍生品业务。
--广东省国资委明确国资改革目标，至2017年，实现食品类、能源类、工程类等2至3家省属企业整体上市；至2020年，实现五至六家省属企业整体上市，其中竞争性行业企业主营业务基本实现整体上市。
--凯撒旅游 称，正在筹划重大资产重组事项，拟收购海航旅游等持有的首都航空股权。
--5月停牌至今，正泰电器 披露重大资产重组预案，拟以94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%直接和间接权益；同时拟定增募集配套资金不超过45亿元，加码光伏业务。
--新疆兵团发展改革委副主任乔永新表示，将在农业水利、互联互通、市政设施、服务业和生态环保等领域集中推介一批PPP(政府和社会资本合作)项目，总投资1,504亿元。
**证券时报**
--至11月6日，融资余额已回升至10,808亿元，22个交易日增加了1,767亿元。市场人士称，场内融资规模已回到今年1月中旬行情启动时的水平，如市场继续上涨，融资余额可能继续快速增加，投资者应保持警惕。
**金融时报**
--中国保险行业协会发布的数据显示，今年前三季度互联网人身保险保费首次突破千亿元，实现累计年化规模保费1,181.9亿元，是去年同期的4倍，同比增长332.24%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。