《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

**上海证券报**

--据悉，中国平安 、中国太保 、中国人寿 、新华保险 四家上市保险公司已基本提前完成了年初设定的2015年全年保费目标；10月保险全行业个险新单保费同比增幅保持在20%左右水平线。

--上海石油天然气交易中心将在今年12月结束试运行，进入正式营运期；未来将逐步开展天然气中远期合同交易，以及天然气期货等相关衍生品业务。

--广东省国资委明确国资改革目标，至2017年，实现食品类、能源类、工程类等2至3家省属企业整体上市；至2020年，实现五至六家省属企业整体上市，其中竞争性行业企业主营业务基本实现整体上市。

--凯撒旅游 称，正在筹划重大资产重组事项，拟收购海航旅游等持有的首都航空股权。

--5月停牌至今，正泰电器 披露重大资产重组预案，拟以94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%直接和间接权益；同时拟定增募集配套资金不超过45亿元，加码光伏业务。

--新疆兵团发展改革委副主任乔永新表示，将在农业水利、互联互通、市政设施、服务业和生态环保等领域集中推介一批PPP(政府和社会资本合作)项目，总投资1,504亿元。

**证券时报**

--至11月6日，融资余额已回升至10,808亿元，22个交易日增加了1,767亿元。市场人士称，场内融资规模已回到今年1月中旬行情启动时的水平，如市场继续上涨，融资余额可能继续快速增加，投资者应保持警惕。

**金融时报**

--中国保险行业协会发布的数据显示，今年前三季度互联网人身保险保费首次突破千亿元，实现累计年化规模保费1,181.9亿元，是去年同期的4倍，同比增长332.24%。(完)