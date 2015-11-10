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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月10日-11月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/10 美国 发售10年期公债 11/10 英国 标售2058年到期的通膨保值公

债 11/10 日本 标售10年期通膨保值债券 11/11 德国 30亿欧元 标售五年期联邦债券 11/11 意大 标售国库券

利 11/12 意大 标售中长期债券

利 11/12 英国 标售2039年到期、票息4-1/4%

公债 11/12 日本 标售三个月期贴现国库券 11/12 日本 标售30年期公债 11/12 美国 发售30年期公债 11/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/17 日本 标售五年期公债 11/17 日本 标售12个月期贴现国库券 11/17 西班 标售六个月和12个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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