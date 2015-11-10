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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:16 BJT

《中国重要政经日程》--11月10日

==========================近期重要政经日程==========================

11/12（周四）

*--第七届上海外汇峰会在上海举行。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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