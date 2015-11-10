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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:38 BJT

金砖国家：11月9日股汇市收盘纵览

路透11月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报843.57点，下跌1.04%。

中国股市：沪综指四连涨收创近三个月新高，IPO将重启引发蓝筹增仓潮

中国汇市：人民币缩量收创近一个半月新低，因外贸欠佳及美加息预期

香港股市：收跌，午后获利了结盘施压

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,194.920点，下跌1.54%。

巴西汇市：拉美货币周一延续跌势，投资者继续消化美联储12月加息的可能性。如果加息，可能导致资金流出风险相对较高的新兴市场。雷亚尔兑美元 收报3.7990/97，上日收报3.7613/25。

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南非股市：指标Top-40指数 收报47,964.96点，上涨0.89%；大盘综合指数 收报53,371.23点，上涨0.77%。

南非汇市：兰特跌至纪录新低，因美国就业报告继续发酵

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印度股市：印度周一成为新兴市场中表现疲弱的一环，此前执政党在一个地区性选举中落败；美联储升息预期愈演愈烈，打击新兴市场跌至一个月低点。BSE指数 收报26,121.40点，下跌0.55%；NSE指数 收报7,915.20点，下跌0.49%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.4375/66.4475。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报855.260点，收涨0.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报459.42点，涨0.14%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.590，升值0.01%；卢布兑欧元 报69.472,贬值0.1%。(完) (整理 李春喜; 审校 许娜)

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