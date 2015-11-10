金砖国家：11月9日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报843.57点，下跌1.04%。
中国股市：沪综指四连涨收创近三个月新高，IPO将重启引发蓝筹增仓潮
中国汇市：人民币缩量收创近一个半月新低，因外贸欠佳及美加息预期
香港股市：收跌，午后获利了结盘施压
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,194.920点，下跌1.54%。
巴西汇市：拉美货币周一延续跌势，投资者继续消化美联储12月加息的可能性。如果加息，可能导致资金流出风险相对较高的新兴市场。雷亚尔兑美元 收报3.7990/97，上日收报3.7613/25。
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南非股市：指标Top-40指数 收报47,964.96点，上涨0.89%；大盘综合指数 收报53,371.23点，上涨0.77%。
南非汇市：兰特跌至纪录新低，因美国就业报告继续发酵
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印度股市：印度周一成为新兴市场中表现疲弱的一环，此前执政党在一个地区性选举中落败；美联储升息预期愈演愈烈，打击新兴市场跌至一个月低点。BSE指数 收报26,121.40点，下跌0.55%；NSE指数 收报7,915.20点，下跌0.49%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.4375/66.4475。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报855.260点，收涨0.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报459.42点，涨0.14%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.590，升值0.01%；卢布兑欧元 报69.472,贬值0.1%。(完) (整理 李春喜; 审校 许娜)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。