《香港报摘》--经济日报11月10日

* 要闻版头条：

--内地科网巨擘阿里巴巴 及百度 等中资ADR（美国上市预托证券），最快本月底被纳入MSCI新兴市场指数及中国指数，投资界预料，被动基金在港沽盘将达千亿港元，但中长线则利好中资股表现。

* 其他：

--创维数码 10月销售数据令市场失望，昨股价急挫25%。花旗指产品10月销售均价按年低23%较预期差，相信是不利的销售组合变化及现有产品零售价格急降影响。

--中国百货业者银泰 获阿里巴巴入主后加速O2O（綫上綫下）发展，首席执行官陈晓东指，银泰綫上綫下已完全融合，减省大量供应链环节，今年＂双11＂将让利顾客推＂银泰天猫价、天猫银泰货＂及＂三大任性＂即＂任性退（货）、任性赔、任性送＂吸引顾客。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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中国报摘