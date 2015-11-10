《香港报摘》--经济日报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 要闻版头条：
--内地科网巨擘阿里巴巴 及百度 等中资ADR（美国上市预托证券），最快本月底被纳入MSCI新兴市场指数及中国指数，投资界预料，被动基金在港沽盘将达千亿港元，但中长线则利好中资股表现。
* 其他：
--创维数码 10月销售数据令市场失望，昨股价急挫25%。花旗指产品10月销售均价按年低23%较预期差，相信是不利的销售组合变化及现有产品零售价格急降影响。
--中国百货业者银泰 获阿里巴巴入主后加速O2O（綫上綫下）发展，首席执行官陈晓东指，银泰綫上綫下已完全融合，减省大量供应链环节，今年＂双11＂将让利顾客推＂银泰天猫价、天猫银泰货＂及＂三大任性＂即＂任性退（货）、任性赔、任性送＂吸引顾客。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。