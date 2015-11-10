《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
*工商时报：
--马习会落幕，台湾对两岸货贸谈判与加入亚投行两大经贸议题态度转趋积极，经济部说，第12轮两岸货贸谈判本月底前将在台湾举行，希望本次能谈完，由于距离总统大选仅剩两个多月，〞如果还有下一次（货贸谈判），〞台湾将把主谈层级提高至次长。
--大型银行对大陆担保信用状授信大举拉高担保规格。在财金部会紧盯下，各大行库已重新调整大陆授信的风控对策，尤以担保规格升高最明显，其中兆丰银已通令全体授信人员划出底限，凡是担保信用状（Standby/LC）授信，若由大陆银行开状，一律只能收受前12大银行开立者，否则不承作。
*经济日报：
--首家专营第三方支付业务的公司，可望年底前迎商机。金管会透露，游戏大厂欧买尬及游戏橘子旗下的第三方支付公司—欧付宝、乐点行动支付，已完成所有申请经营第三方支付程序，目前正加紧筹备，最快年底前正式开业。
--工研院产经中心（IEK）昨日指出，相较于今年全球半导体业恐出现负成长，台湾今年半导体业产值可望年增1.9%，优于全球。明年景气回温，全球半导体业产值有望年增1.9%，台湾年增幅度估达4.1%，仍比全球业界出色。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。