《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

*工商时报：

--马习会落幕，台湾对两岸货贸谈判与加入亚投行两大经贸议题态度转趋积极，经济部说，第12轮两岸货贸谈判本月底前将在台湾举行，希望本次能谈完，由于距离总统大选仅剩两个多月，〞如果还有下一次（货贸谈判），〞台湾将把主谈层级提高至次长。

--大型银行对大陆担保信用状授信大举拉高担保规格。在财金部会紧盯下，各大行库已重新调整大陆授信的风控对策，尤以担保规格升高最明显，其中兆丰银已通令全体授信人员划出底限，凡是担保信用状（Standby/LC）授信，若由大陆银行开状，一律只能收受前12大银行开立者，否则不承作。

*经济日报：

--首家专营第三方支付业务的公司，可望年底前迎商机。金管会透露，游戏大厂欧买尬及游戏橘子旗下的第三方支付公司—欧付宝、乐点行动支付，已完成所有申请经营第三方支付程序，目前正加紧筹备，最快年底前正式开业。

--工研院产经中心（IEK）昨日指出，相较于今年全球半导体业恐出现负成长，台湾今年半导体业产值可望年增1.9%，优于全球。明年景气回温，全球半导体业产值有望年增1.9%，台湾年增幅度估达4.1%，仍比全球业界出色。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。