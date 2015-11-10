企业并购：中国安邦保险以15.9亿美元收购美国信保人寿保险--新华网

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月10日 - 新华网周四报导，中国安邦保险集团以15.9亿美元的价格，收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life) ，为中国企业首次收购美国人寿保险公司。
安邦保险称，每股收购价格为26.8美元。此次收购是服务于国内客户走出去的金融需要，也是服务于国际客户进入中国市场的需要。公司将致力于两家公司长期稳定合作，发掘更多协同效益。
未来安邦保险集团还将继续在全球范围内寻找合适的投资机会，按照既定的全球化战略，搭建更为完善的网络体系，逐步整合全球资源，为全球客户提供优质的综合金融服务。
安邦此次收购还需获得美国监管机构批准，预计会在明年第二季度完成。 信保人寿保险公司成立于1959年，2013年12月在纽约证券交易所上市，拥有50个州的保险销售牌照，主要为客户提供年金和寿险服务，公司2014年的固定年金市场占有率位居全美第六。 公司介绍显示，安邦保险是中国保险行业综合性集团公司之一，拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪等多种业务，总资产规模达8,000亿元人民币。
安邦保险集团近年频频出手并购，收购对象遍布境内境外。公司目前拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪、银行等多种业务，总资产规模达8,000亿元。
Fidelity & Guarantee Life股价最新收报25.79美元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。