《香港报摘》--信报11月10日

* 要闻版头条：

--前特首董建华牵头成立的智库团结香港基金发表首份研究报告，建议政府推行＂补贴置业计划＂，让新建的公屋及居屋一律＂可租可买＂，房屋按入住时的优惠价定价，并放宽补地价政策，协助无法负担市价物业的家庭置业；最终目标是让全港80%住户拥有自置物业。

* 其他：

--德银发表报告称，若加息25点子，香港楼价需要下跌33%；若加息165点子，楼价需要下跌40%。

--英文媒体《中国日报》昨天引述消息称，阿里巴巴 接触南华早报集团 ，就入股一事进行磋商，双方均未有回应该传闻。

--美国著名学府麻省理工学院（MIT）将在明年夏天启动麻省理工香港Innovation Node项目，包括筹办早期商业计划工作坊，设立提供各种先进仪器及工具的＂制造空间＂，并连接MIT学院内另一个＂制造空间＂，方便港美国两地学生交流合作，最终把创意转化为商品。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘