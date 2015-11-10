《香港报摘》--信报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 要闻版头条：
--前特首董建华牵头成立的智库团结香港基金发表首份研究报告，建议政府推行＂补贴置业计划＂，让新建的公屋及居屋一律＂可租可买＂，房屋按入住时的优惠价定价，并放宽补地价政策，协助无法负担市价物业的家庭置业；最终目标是让全港80%住户拥有自置物业。
* 其他：
--德银发表报告称，若加息25点子，香港楼价需要下跌33%；若加息165点子，楼价需要下跌40%。
--英文媒体《中国日报》昨天引述消息称，阿里巴巴 接触南华早报集团 ，就入股一事进行磋商，双方均未有回应该传闻。
--美国著名学府麻省理工学院（MIT）将在明年夏天启动麻省理工香港Innovation Node项目，包括筹办早期商业计划工作坊，设立提供各种先进仪器及工具的＂制造空间＂，并连接MIT学院内另一个＂制造空间＂，方便港美国两地学生交流合作，最终把创意转化为商品。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。