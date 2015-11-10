美加个股：药企威朗未来18个月或动用现金流削减债务--大股东Ackman

路透11月9日 - 加拿大威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 第三大股东Bill Ackman表示，未来18个月内该公司可能动用净现金流以降低自身负债。

Ackman周一表示，在其对冲基金Pershing Square的持仓中，威朗仍占有最大比重；他称该股很值得趁低吸纳。

截至9月30日，威朗长期债务总额为301.8亿美元。该公司正面临有关药品定价的调查，同时还被控虚增营收。

威朗将在周二召开电话会议，以化解投资者的忧虑，之前几周的动荡让该公司深陷困境。

“目前最重要的是，要让投资者对公司业务的持久性恢复信心，”瑞穗分析师Irina Koffler说。

威朗目前正在接受纽约和马萨诸塞州联邦检察官的调查。

本次电话会议将于美东时间周二上午8点开始，公司执行长Michael Pearson、财务长Robert Rosiello、董事长Ari Kellen和Deb Jorn、以及公司审计长Tanya Carro都将出席。

威朗还表示，准备举办投资者日活动，并在年底前发布最新年度和季度财务展望报告。

威朗股票周一在多伦多证交所收高4.05加元报113.24加元；在纽约证交所收高4.45%报85.41美元。(完)