《台湾重要政经日程》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
=====================今日重要政经消息============================== 11/10(二) --12:30 央行标售300亿台币两年期定存单，11日发行。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 --13:30 台积电 公布月度营收。 --14:00 中信金控 业绩说明会。 =================================================================== 11/12(四) *--11:30 元大投信举行标普500ETF募集记者会。 --14:00 新光金控 召开投资人说明会。 11/20(五) --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 *11/16(一) --13:30 北威冬季论坛。 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --1600 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 12/4(五) --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。 *12/7(一) --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。 12/8(二) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。