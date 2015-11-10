《新兴市场重要经济事件预告》--11月10日-11月17日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月10日(二)
拉巴特--摩洛哥央行举行货币和金融委员会会议。
11月11日(三)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将会见中小型企业员工，讨论当前事件(0700)
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
11月12日(四)
华盛顿--美国里奇蒙联储总裁拉克尔和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”，参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论(1445)。
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济展望和亚开行的作用发表演说(0300)。
首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将在国会出席(0100)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行公布利率决定(1100)。
墨西哥城--墨西哥央行公布最新政策会议的会议记录(1500)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
11月13日(五)
土耳其安塔利亚--20国集团劳工峰会(L20)(至11月14日)。
马尼拉--亚太经合组织工商咨询理事会(ABAC)第四届会议(至11月16日)。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。
布拉格--捷克央行公布11月政策会议记录(0800)。
阿克拉--加纳央行公布利率决定(1100)。
11月14日(六)
土耳其安塔利亚--二十国集团工商峰会(B20)(至11月15日)。
11月15日(日)
土耳其安塔利亚--二十国集团峰会(G20)(至11月16日)。
11月16日(一)
马尼拉--亚太经合组织(APEC)部长级会议(至11月17日)。
11月17日(二)
雅加达--印尼央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行利率会议。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料将不会宣布利率决议)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月19日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。