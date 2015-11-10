《交易视点》台债短线偏空，10年券殖利率有机会挑战前高--元大宝来证

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北11月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场因美债殖利率上扬及全球股市持续上涨，短线上气氛出现较为偏空的变化，10年券殖利率因卖压较重向上突破，有机会来挑战前次高点1.23%，测试投资买盘力道。
然而，对于五年券看法则受到RP(附买回利率)仍有可能下滑影响，配合资金与筹码供应，上弹幅度有限，而今日标售10年增额券300亿台币，适逢美债反弹，市场预期将保守面对，预估得标区间1.21%-1.25%，预估本周五年券104/13期 成交区间在0.72%-0.82%，十年券104/12期 则在1.15%-1.25%。 (完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。