《交易视点》台债短线偏空，10年券殖利率有机会挑战前高--元大宝来证

路透台北11月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场因美债殖利率上扬及全球股市持续上涨，短线上气氛出现较为偏空的变化，10年券殖利率因卖压较重向上突破，有机会来挑战前次高点1.23%，测试投资买盘力道。

然而，对于五年券看法则受到RP(附买回利率)仍有可能下滑影响，配合资金与筹码供应，上弹幅度有限，而今日标售10年增额券300亿台币，适逢美债反弹，市场预期将保守面对，预估得标区间1.21%-1.25%，预估本周五年券104/13期 成交区间在0.72%-0.82%，十年券104/12期 则在1.15%-1.25%。 (完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)