《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 明报：
--VistaJet(维思达公务航空)创办人兼主席Thomas Flohr表示，期望与合作伙伴的首架内地注册私人飞机在今年底可在内地展开运作，相信就算内地经济偶有波动，无改他们到内地及亚洲的发展大计。
* 苹果日报：
--腾讯 将于今日收市后公布第三季业绩，多间大行发报告，估计腾讯游戏业务将恢复增长，但受游戏推广成本及网上节目授权费用增加，或对利润造成压力。
* 东方日报：
--星展香港公布，今年第三季＂星展人民币动力指数＂按季由60.5回落至59.5，当中人民币业务需求及人民币产品使用量倾向在短期内下跌，主要因内地经济增速放缓，令内地客户订单减少。
* 文汇报：
--瑞东集团 宣布，由阿里巴巴 主席马云及云锋基金主席虞锋持股的云锋金融，已于昨日按计划完成对瑞东股份的认购事项，并正式成为瑞东的控股东。
--联众国际 与上海聚力传媒技术（PPTV）签署了《网络版权合作协议》。由即日起至2017年底，PPTV可于中国大陆地区（不包括香港、澳门、台湾），透过PPTV平台转播联众旗下智力运动赛事及节目，并就此向联众支付相关费用。（完）
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。