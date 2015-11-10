《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

* 明报：

--VistaJet(维思达公务航空)创办人兼主席Thomas Flohr表示，期望与合作伙伴的首架内地注册私人飞机在今年底可在内地展开运作，相信就算内地经济偶有波动，无改他们到内地及亚洲的发展大计。

* 苹果日报：

--腾讯 将于今日收市后公布第三季业绩，多间大行发报告，估计腾讯游戏业务将恢复增长，但受游戏推广成本及网上节目授权费用增加，或对利润造成压力。

* 东方日报：

--星展香港公布，今年第三季＂星展人民币动力指数＂按季由60.5回落至59.5，当中人民币业务需求及人民币产品使用量倾向在短期内下跌，主要因内地经济增速放缓，令内地客户订单减少。

* 文汇报：

--瑞东集团 宣布，由阿里巴巴 主席马云及云锋基金主席虞锋持股的云锋金融，已于昨日按计划完成对瑞东股份的认购事项，并正式成为瑞东的控股东。

--联众国际 与上海聚力传媒技术（PPTV）签署了《网络版权合作协议》。由即日起至2017年底，PPTV可于中国大陆地区（不包括香港、澳门、台湾），透过PPTV平台转播联众旗下智力运动赛事及节目，并就此向联众支付相关费用。（完）