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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:57 BJT

《汇市简讯》澳洲NAB调查数据公布后澳元/美元变动不大，关注中国CPI

0037GMT

* 澳洲国民银行(NAB)调查显示，10月企业现况指数持坚于正9，持平上月水准

* 企业信心指数跌3点至正2

* 调查显示，矿业以外行业表现强劲；澳洲央行将感到欣慰

* 澳洲9月住房融资减少8.5% 　　* 数据公布后澳元/美元变动不大，目前仍陷于0.7040/50区间

* 中国即将于0130GMT发布居民消费价格指数(CPI)，市场预估同比增长1.5%(完)

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