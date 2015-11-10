港报社评：储局加息步伐难快，全球冲击减--经济日报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
美国就业市场复苏明显，储局下月加息机会势升。环球市场经多次狼来了演习，启动加息的冲击已被相当程度消化。且储局加息步伐难快，明年可能只加两次，对全球负面影响有限。
新兴市场滙市昨现波动，如南韩圜、马币、印度卢比等单日跌逾1%，主因是美国上周五公布的就业数据理想，10月非农新增职位达27.1万份，市场预期储局下月加息的机会率达7成，刺激美元走强，遏低新兴国货币滙价。
事实上，美国下月加息的机会确不低，个中关键是美国就业市场复苏渐见全面。如上月美国失业率降至5%，创7年半新低的同时，劳动参与率未进一步恶化，反映就业状况确实好转；更重要是上月平均时薪按月升0.4%，胜市场估计的0.2%，凸显劳动市场趋向活跃，令一直担心就业市场表现的储局，可更放心启动加息。
当然，储局最终会否迈出加息第一步，相信仍要观察下月初公布的11月就业数据。惟就算储局真的启动加息，环球金融市场纵然稍现波动，却应不会再现大动荡。
此因自去年中开始，储局已一再玩加息＂狼来了＂，尤其今年8至9月间，全球对储局9月是否加息的竞猜游戏，更推上高峰，虽惹环球金融经济剧震，惟正面客观效果则是令全球预先演习一旦加息的冲击，提前消化加息的负面影响。此应能解释，为何储局下月加息机会虽大升，环球金融市场昨天仍相对平静。
其实相比储局何时启动加息，更值得关注的是储局加息步伐会多快。惟不难预视的是，储局的加息步伐难快，明年加息可能只会两次。
对储局主席耶伦而言，下月加息迈出利率正常化第一步后，将需要一段时间观察各经济环节对加息的反应，以谋定后动，故第二次加息很可能要到明年3月或4月。此后美国将进入总统大选倒数阶段，储局或要等大选在明年11月尘埃落定后，到明年12月中的议息会议，才有条件作第三次加息。由于储局加息步伐料将缓慢，环球金融与经济自有较充裕空间消化，缓减冲击。
况且，多国央行现正部署加码松货币，除下月极可能加力印钞的欧央行外，日本央行亦恐要加招放水以救疲乏的经济，加上内地亦续松货币稳经济，将有助冲销美国加息对全球金融经济的影响。
储局加息步伐有慢没快、各国央行印钞有多没少，预视环球热钱没有最滥、只有更滥的大格局，难因储局步向加息而改变。（完）
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