港报社评：八成置业意愿良好，三个忧虑不容小觑--信报11月10日

由前特首董建华牵头成立的智库团结香港基金，昨天发表首份研究报告，着墨于土地及房屋政策，因为这是香港人长期以来最关心的问题。该智库建议，政府推出＂补贴置业计划＂，长远目标是全港八成家庭成为业主。如此宏图大略，比起18年前董建华担任特首之时的施政方针更进取，当时政府的目标是10年内全港七成家庭可以自置居所。

按照＂补贴置业计划＂，将来所有新建的公营房屋不再区分公屋和居屋，全部可买也可租，既可一上楼即买入单位，亦可先租一段时间，待得具备经济能力之后再购买。王于渐指出，楼价锁定于入住时的水平，由政府担保按揭95%，假如单位市价400万港元，房委会以200万港元售出，由政府承保，住户只须缴交5%首期，10万港元便可荣升业主。该计划跟以往的＂租置计划＂差不多，最大的分别在于锁定补地价的金额，避免公营房屋住户追赶一个浮动而又没有保障的补地价目标。

要实现八成家庭置业的目标，地从何来？团结香港基金的建议包括纳入更多填海地点，以及建立科学的基准和方法，全面审视郊野公园的生态价值、服务和用途，决定是否需修改郊野公园的覆盖范围，审视土地供应需要，考虑发展小部分本来被划作郊野公园的土地。

房屋问题当然有必要解决，团结香港基金的意愿无疑十分良好，可是观乎其建议，我们不禁产生三个忧虑，第一个忧虑是填海会不会再引起争拗甚至诉讼？第二个忧虑是郊野公园部分土地假如拨作发展用途，会不会招来环保人士极大的反弹？至于第三个忧虑则是，万一这种较诸董建华时代八万五房屋政策更进取的做法，导致楼市急跌，香港社会能不能承受得起冲击？须知道，楼价不断上升固然令人惆怅，但对有物业在手的广大小业主群而言，楼价大幅下滑同样是民怨所在，＂负资产＂三个字是不少人历历在目的梦魇。

现时楼市跌势已现，财政司司长曾俊华日前表示，未来三年大约有8.6万个住宅单位投入市场，其次加息周期快将开始，以及国际经济环境比较差，认为楼市转势的可能性颇高，呼吁投资者谨慎。

对于政府来说，针对楼市推出的所谓＂辣招＂只是为了调控需求、赶绝炒家、防范泡沫，没说过要把楼价硬生生压下来，因为大家心里明白，楼市急跌等于财富蒸发，不利于社会稳定。正正是基于这样的理念，2002年和2003年楼市暴泻之时，当局才会有停建和停售居屋的决定。假如把团结香港基金的建议照单全收，政府不得不考虑的是楼市崩围急跌的风险。

尽管如此，不是说＂补贴置业计划＂没有可取之处，这样的设计应该受到有意置业但无力购买私楼的普罗大众欢迎。问题是，怎样才可以建立一套有秩序的＂置业阶梯＂，避免八成家庭置业的计划，为整体楼市带来难以逆料的后果？最低限度，必须同时想办法防止楼市在短时间之内硬着陆。

运输及房屋局局长张炳良回应道，智库发表建议是好事，可积极推动讨论，不过他倾向维持公营房屋两种不同的资助形式，因为不同对象有不同需要，提供公屋援助是最贴切，待生活改善，可购买资助房屋。

也许，智库发表建议最主要的作用乃抛砖引玉，因为政府无论采纳与否，也不管＂置业阶梯＂如何铺搭，都不可避免触及如何增加土地供应的难题，市民必须作出抉择，即使填海和动用郊野公园土地定会引发争议，政府亦可因而有望增添一些＂民意基础＂。（完）

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