港报社评：八成置业意愿良好，三个忧虑不容小觑--信报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
由前特首董建华牵头成立的智库团结香港基金，昨天发表首份研究报告，着墨于土地及房屋政策，因为这是香港人长期以来最关心的问题。该智库建议，政府推出＂补贴置业计划＂，长远目标是全港八成家庭成为业主。如此宏图大略，比起18年前董建华担任特首之时的施政方针更进取，当时政府的目标是10年内全港七成家庭可以自置居所。
按照＂补贴置业计划＂，将来所有新建的公营房屋不再区分公屋和居屋，全部可买也可租，既可一上楼即买入单位，亦可先租一段时间，待得具备经济能力之后再购买。王于渐指出，楼价锁定于入住时的水平，由政府担保按揭95%，假如单位市价400万港元，房委会以200万港元售出，由政府承保，住户只须缴交5%首期，10万港元便可荣升业主。该计划跟以往的＂租置计划＂差不多，最大的分别在于锁定补地价的金额，避免公营房屋住户追赶一个浮动而又没有保障的补地价目标。
要实现八成家庭置业的目标，地从何来？团结香港基金的建议包括纳入更多填海地点，以及建立科学的基准和方法，全面审视郊野公园的生态价值、服务和用途，决定是否需修改郊野公园的覆盖范围，审视土地供应需要，考虑发展小部分本来被划作郊野公园的土地。
房屋问题当然有必要解决，团结香港基金的意愿无疑十分良好，可是观乎其建议，我们不禁产生三个忧虑，第一个忧虑是填海会不会再引起争拗甚至诉讼？第二个忧虑是郊野公园部分土地假如拨作发展用途，会不会招来环保人士极大的反弹？至于第三个忧虑则是，万一这种较诸董建华时代八万五房屋政策更进取的做法，导致楼市急跌，香港社会能不能承受得起冲击？须知道，楼价不断上升固然令人惆怅，但对有物业在手的广大小业主群而言，楼价大幅下滑同样是民怨所在，＂负资产＂三个字是不少人历历在目的梦魇。
现时楼市跌势已现，财政司司长曾俊华日前表示，未来三年大约有8.6万个住宅单位投入市场，其次加息周期快将开始，以及国际经济环境比较差，认为楼市转势的可能性颇高，呼吁投资者谨慎。
对于政府来说，针对楼市推出的所谓＂辣招＂只是为了调控需求、赶绝炒家、防范泡沫，没说过要把楼价硬生生压下来，因为大家心里明白，楼市急跌等于财富蒸发，不利于社会稳定。正正是基于这样的理念，2002年和2003年楼市暴泻之时，当局才会有停建和停售居屋的决定。假如把团结香港基金的建议照单全收，政府不得不考虑的是楼市崩围急跌的风险。
尽管如此，不是说＂补贴置业计划＂没有可取之处，这样的设计应该受到有意置业但无力购买私楼的普罗大众欢迎。问题是，怎样才可以建立一套有秩序的＂置业阶梯＂，避免八成家庭置业的计划，为整体楼市带来难以逆料的后果？最低限度，必须同时想办法防止楼市在短时间之内硬着陆。
运输及房屋局局长张炳良回应道，智库发表建议是好事，可积极推动讨论，不过他倾向维持公营房屋两种不同的资助形式，因为不同对象有不同需要，提供公屋援助是最贴切，待生活改善，可购买资助房屋。
也许，智库发表建议最主要的作用乃抛砖引玉，因为政府无论采纳与否，也不管＂置业阶梯＂如何铺搭，都不可避免触及如何增加土地供应的难题，市民必须作出抉择，即使填海和动用郊野公园土地定会引发争议，政府亦可因而有望增添一些＂民意基础＂。（完）
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