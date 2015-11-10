港报社评：土地匮乏整体陷困局，政府要引导社会应对--明报11月10日

由前任特首董建华牵头的＂团结香港基金＂发表首份研究报告，涉及 公屋效益和土地供应两个议题都富有意义，研究结果和建议极具参考价值 。特别是有关土地供应部分，揭示若土地供应未能增加，本港在经济发展 与医疗、安老等民生事务遇到的问题，可以触目惊心来形容。政府有责任 令社会知道开拓土地必须跳脱既有框架，以新思维增加土地供应和政府储 备足够土地，才可以突破桎梏，使香港各方面回复正常运作和发展。政府 应该引导社会讨论恢复填海和划出小部分郊野公园土地供发展之用，彻底 给整体发展松绑。 研究报告倡议政府推行＂补贴置业计划＂，放宽公营房屋的补地价政 策，协助更多市民置业安居，以形成社会一股强大稳定力量，而政府可以 收回建屋成本；另外，可重建住屋阶梯，让市民分享经济发展的成果等。 有关建议具体而微，可供实质讨论，只是建议多从理财与释放土地价值出 发，与现行公营房屋政策有很大不同，需要更多思考和讨论才可探究可行 性和适合程度。反而现阶段着眼土地供应更切合实际情况，因为只要有足 够可用土地兴建公营房屋，则届时是租是售，选项不难处理，若房屋供应 不够，一切都无从说起。 政府由2015/16年起，10年内兴建48万个住宅单位的目标，其中29万 个是公营房屋（包括居屋）。不过，已经确认找到的土地，只够兴建25.4 万个，即是有3.6万个公营房屋单位（约12%）的土地，仍然没有着落。而 一些土地改划用途可能遭到反对或司法覆核等阻滞，即是约25万个公营单 位能否建成，仍属未知之数。因此，对政府而言，找地和开拓土地用以建 屋，应该是目前压倒一切的工作。 研究报告指出，未来30年本港人口将增加约120万，而开发土地超过9 000公顷（面积等同3个沙田新市镇），才可以应付人口增加、经济发展及 社会建设的需求。以往，填海是本港土地一大来源，自1887年以来已经填 海造地约7000公顷，相当于香港面积约6%。不过，与新加坡1970年代起填 海约1.4万公顷（相当于国土面积约20%）、澳门自1912年起填海共约1800 公顷（相当于澳门面积约61%）比较，香港的填海造地显得小巫见大巫。 特别是最近10年几乎停顿，2005至09年只有84公顷，2010至13年更只有8 公顷。本港闹可用土地荒，就是这段时间形成的，10年荒废开拓土地，这 段时间政府的不作为可以＂罪恶＂来形容。 可用土地匮乏，形成楼价、租金不合理飈升，祸及民生，衍生了诸多 深层次矛盾，窒碍经济发展等恶劣影响，毋须赘言；若不及早调适，后果 将更严重。比如本港人口老化是必然趋势，老年社会所需医疗和安老服务 等设施，目前未看到政府有具体准备；新近兴建的有500张病牀的地区医 院，要追溯到1999年落成的将军澳医院。回归10年来，公立医院病牀仅增 加了4%，同期人口增加了11%，年龄中位数增加了8岁。值得注意的是，以 占牀日数计算，65岁以上长者的医疗需求是65岁以下人士的6.1倍，而统 计处推算，本港65岁以上人口将由现时约110万人，到2034年（19年后） 增加一倍至230万人，显示对公共医疗体系的压力和要求，肯定不止倍数 增加。 另外，据研究报告指出，安老服务设施例如安老院舍宿位，在最近几 年由于私营安老院舍宿位减少，总数不升反跌，报告认为情况反映租金持 续上扬，增加营商成本，最终导致部分私营安老院结业收场，以致宿位数 目收缩。近年，政府经常触及老年社会议题，但是未见在增加医疗和安老 设施有动作，反而大搞＂未来基金＂，报告矛头指向认为此乃缺乏土地所 致。由此可见，无足够可用土地涉及的更深层次问题，就是在老年社会， 很多长者将面对老无所医、老无所安、老无护理的困境，不仅长者受影响 ，他们的家人也会旁徨，届时整体社会出现的景况，难以想像。 团结香港基金首份报告，就缺乏可用土地揭示不仅影响基本居住、经 济发展，它开始冲击维系社会体系的一些稳定因素，因此政府不应继续埋 首沙堆，要切实采取行动应对。首先，政府应该引导社会认识问题的严重 性；其次，政府应该提出更多具体填海计划和划出部分郊野公园土地的方 案，供社会全面深入讨论，让全民参与决定香港的土地如何使用，而非容 许土地状况成为少数人的禁脔。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘