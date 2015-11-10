港报社评：土地匮乏整体陷困局，政府要引导社会应对--明报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
由前任特首董建华牵头的＂团结香港基金＂发表首份研究报告，涉及 公屋效益和土地供应两个议题都富有意义，研究结果和建议极具参考价值 。特别是有关土地供应部分，揭示若土地供应未能增加，本港在经济发展 与医疗、安老等民生事务遇到的问题，可以触目惊心来形容。政府有责任 令社会知道开拓土地必须跳脱既有框架，以新思维增加土地供应和政府储 备足够土地，才可以突破桎梏，使香港各方面回复正常运作和发展。政府 应该引导社会讨论恢复填海和划出小部分郊野公园土地供发展之用，彻底 给整体发展松绑。 研究报告倡议政府推行＂补贴置业计划＂，放宽公营房屋的补地价政 策，协助更多市民置业安居，以形成社会一股强大稳定力量，而政府可以 收回建屋成本；另外，可重建住屋阶梯，让市民分享经济发展的成果等。 有关建议具体而微，可供实质讨论，只是建议多从理财与释放土地价值出 发，与现行公营房屋政策有很大不同，需要更多思考和讨论才可探究可行 性和适合程度。反而现阶段着眼土地供应更切合实际情况，因为只要有足 够可用土地兴建公营房屋，则届时是租是售，选项不难处理，若房屋供应 不够，一切都无从说起。 政府由2015/16年起，10年内兴建48万个住宅单位的目标，其中29万 个是公营房屋（包括居屋）。不过，已经确认找到的土地，只够兴建25.4 万个，即是有3.6万个公营房屋单位（约12%）的土地，仍然没有着落。而 一些土地改划用途可能遭到反对或司法覆核等阻滞，即是约25万个公营单 位能否建成，仍属未知之数。因此，对政府而言，找地和开拓土地用以建 屋，应该是目前压倒一切的工作。 研究报告指出，未来30年本港人口将增加约120万，而开发土地超过9 000公顷（面积等同3个沙田新市镇），才可以应付人口增加、经济发展及 社会建设的需求。以往，填海是本港土地一大来源，自1887年以来已经填 海造地约7000公顷，相当于香港面积约6%。不过，与新加坡1970年代起填 海约1.4万公顷（相当于国土面积约20%）、澳门自1912年起填海共约1800 公顷（相当于澳门面积约61%）比较，香港的填海造地显得小巫见大巫。 特别是最近10年几乎停顿，2005至09年只有84公顷，2010至13年更只有8 公顷。本港闹可用土地荒，就是这段时间形成的，10年荒废开拓土地，这 段时间政府的不作为可以＂罪恶＂来形容。 可用土地匮乏，形成楼价、租金不合理飈升，祸及民生，衍生了诸多 深层次矛盾，窒碍经济发展等恶劣影响，毋须赘言；若不及早调适，后果 将更严重。比如本港人口老化是必然趋势，老年社会所需医疗和安老服务 等设施，目前未看到政府有具体准备；新近兴建的有500张病牀的地区医 院，要追溯到1999年落成的将军澳医院。回归10年来，公立医院病牀仅增 加了4%，同期人口增加了11%，年龄中位数增加了8岁。值得注意的是，以 占牀日数计算，65岁以上长者的医疗需求是65岁以下人士的6.1倍，而统 计处推算，本港65岁以上人口将由现时约110万人，到2034年（19年后） 增加一倍至230万人，显示对公共医疗体系的压力和要求，肯定不止倍数 增加。 另外，据研究报告指出，安老服务设施例如安老院舍宿位，在最近几 年由于私营安老院舍宿位减少，总数不升反跌，报告认为情况反映租金持 续上扬，增加营商成本，最终导致部分私营安老院结业收场，以致宿位数 目收缩。近年，政府经常触及老年社会议题，但是未见在增加医疗和安老 设施有动作，反而大搞＂未来基金＂，报告矛头指向认为此乃缺乏土地所 致。由此可见，无足够可用土地涉及的更深层次问题，就是在老年社会， 很多长者将面对老无所医、老无所安、老无护理的困境，不仅长者受影响 ，他们的家人也会旁徨，届时整体社会出现的景况，难以想像。 团结香港基金首份报告，就缺乏可用土地揭示不仅影响基本居住、经 济发展，它开始冲击维系社会体系的一些稳定因素，因此政府不应继续埋 首沙堆，要切实采取行动应对。首先，政府应该引导社会认识问题的严重 性；其次，政府应该提出更多具体填海计划和划出部分郊野公园土地的方 案，供社会全面深入讨论，让全民参与决定香港的土地如何使用，而非容 许土地状况成为少数人的禁脔。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。