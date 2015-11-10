港报社评：卖新公屋须以前车为监--星岛日报11月10日

由前特首董建华牵头成立的团结香港基金，发表首份研究报告，建议 所有新公屋可租可买，方便更多人置业安居，目标是全港八成人住在自置 居所，作为稳定社会的重要基石。 如果要计画不至成为空中楼阁，或者产生弊多于利的副作用，首先要 检视现时俗称＂出售公屋＂的租者置其屋计画，所出现的困难和要解决的 问题。 从公共理财的角度来看，现时公屋不但无法收回地价成本，而且所收 租金连经常性营运管理开支都应付不到，房屋委员会连年＂大出血＂，储 备一年比一年少，如果能够＂变卖＂公屋单位，回笼的资金可以兴建更多 公屋和补贴营运开支，当局又可以腾出资源来应付人口老化带来的其他社 会需求。 位用家角度来看，这个＂补贴置业计画＂，可以在市场上增加可卖单 位，并且有助解决现时的置业阶梯断层，让一些买不起私楼的人士＂上车 置业＂，而合资格公屋申请人，可以在租楼外增加一个买楼选择。 政府当年推出租置计画，挑选一些指定屋邨，以非常吸引的折扣价， 让居民可以转租为买，亦有类似盘算，一些希望长居原单位的＂富户＂， 有机会以低至十多万元的价钱买下来，就再不必缴交双倍租金，长远而言 还可以享受物业增值。 可是，计画推出多年，12万个可供出售的公屋单位中，至今只有一成 住户购下，此外还产生令房屋署甚为头痛的管理问题。 不少入住公屋单位的市民，没有经济能力置业。至于买得起单位的人 ，也未必愿意购买，有的宁愿去买私楼或者抽居屋，改善居住环境，另一 些人则觉得横竖有＂永久租住保障＂，只要循规蹈矩，不买楼也可以安居 终老，反而买下自己所住单位后，反而要冒失业断供的风险，万一被债权 人收楼，要重新为栖身问题烦恼。 在租置计画下，由于同一座公屋内混合了出租物业和自置物业，管理 较为复杂。最明显的是当中作为业主的住户要交管理费，通常会对物业较 为爱惜，对管理要求也较高，但是租户方面，租金已经包括了管理费，就 算物业破损都不必付出成本，一些人在使用公共设施时就粗手粗脚，业主 和租户之间邻里摩擦增加，房署管理人员成为磨心。 此外，当年政府大增居屋和出售公屋，一些人指与私楼属于两个市场 ，不会怎样推低私楼价格，实际上后来政府要停售停建居屋来托楼市，这 个行动显示居屋和私楼市场并非互不相关，当局要仔细评估公屋可租可售 对楼价，尤其是中小型＂上车盘＂的影响。 研究报告的构思进取，当局可以参考报告的部分建议，以及目前居屋 和租置计画的不足，例如管理问题和补地价问题，先行落实改善，然后才 考虑是否推出公屋可租可买的大动作。 （完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘