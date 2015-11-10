港报社评：降低门槛助＂上车＂，环保建屋须平衡--文汇报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
团结香港基金昨日发表首份＂土地房屋＂研究报告，倡议特区政府推 行＂补贴置业计划＂，建议把公屋及资助房屋结合，调整补地价金额，让 低收入和夹心阶层人士以优惠价置业。报告建议方案的最终目标，是让八 成市民自置物业。计划大幅降低置业门槛，有助合资格中低收入家庭＂上 车＂做业主，分享经济繁荣成果。而要达成这个计划目标，必须解决＂地 从何来＂的难题，计划建议从填海、拓展郊野公园增加土地供应。在今日 环保意识高涨、政治化倾向强烈的情况下，＂移山填海＂的话题具争议性 ，但确实不能回避。社会有必要在满足住屋需求与维护生态之间深入辨析 、理性讨论，作出兼顾平衡的抉择。 香港楼价贵、置业难，全球数一数二。早前，香港中文大学一项调查 显示，港人平均需要＂不吃不喝＂15年并储起整份薪金，才有望购买400 尺以下的单位，反映香港楼价与普罗大众的负担能力严重脱节。而所谓夹 心阶层的中产一族，享受不到包括公营房屋在内的任何福利，只能承受昂 贵租金。楼价高企，置业无望，生活质素下降，有产与无产两极分化，市 民怨气越来越大，影响社会和谐稳定。团结基金提出的＂补贴置业计划＂ ＂，以新思维为解决置业难题提供了一个可取的建议。 按照＂补贴置业计划＂的构想，未来公营房屋不再分＂公屋＂、＂居 屋＂，可租可买；而与目前可出售公营房屋的最大不同，是放宽公营房屋 的＂补地价＂政策，提供明确＂补地价＂目标，不用追逐按市场浮动的补 地价比例，并由政府担保按揭95%，住户只需交5%首期。计划举例指，单 位市价400万元，房委会以优惠价五折即200万元售出，住户只需付出10万 元作首期，便可置业。相比于目前购买私楼首期至少过百万，＂补贴置业 计划＂大大降低了置业的门槛，不仅可以帮助到夹心阶层＂上车＂，亦可 让不少＂有能力供楼、无能力支付首期＂的年轻人、中低收入家庭也不用 再望楼兴叹。计划若能落实，假以时日，八成市民拥有自置物业并非空中 楼阁。 要让八成市民拥有自置物业，意味着未来公营房屋供应要大增才能满 足需求，这必然产生另一个更现实的问题：土地何来呢？觅地建屋正是特 区政府当前面对的棘手问题。团结基金研究报告的发展土地建议，包括填 海及发展郊野公园，相信会引起不少争议。本港环保意识觉醒较早，近年 更不断高涨，有部分人士甚至将海洋及郊野公园视为不可触碰的＂禁地＂ 。其实，填海向来是香港新增土地的主要来源之一，过去10年的新增已发 展土地当中，超过四成来自填海。但填海进度在最近十年大幅减慢、甚至 几乎停顿；至于建议释出小部分郊野公园建屋，更会背上牺牲生态的駡名 ，即使讨论也犯了大忌。 未来30年香港需要开发的土地逾9,000公顷，等于要开发3个沙田新市 镇才可以应付新增加的120万人口。填海的规划、审批、建设需时漫长， 远水难救近火。郊野公园占香港四成土地面积，等于全港所有已发展土地 的1.6倍。保持绿色空间对香港固然重要，市民住屋的迫切需要同样也要 得到满足。社会各界应该理性探讨，切实考虑如何在不损害维护自然生态 的同时，释出适量土地以解燃眉之急。一味坚持＂环保至上＂，屡屡以司 法覆核阻碍开发土地，难免与大众利益背道而驰，令住屋困难问题成为难 解的死结。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。