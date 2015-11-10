港报社评：降低门槛助＂上车＂，环保建屋须平衡--文汇报11月10日

团结香港基金昨日发表首份＂土地房屋＂研究报告，倡议特区政府推 行＂补贴置业计划＂，建议把公屋及资助房屋结合，调整补地价金额，让 低收入和夹心阶层人士以优惠价置业。报告建议方案的最终目标，是让八 成市民自置物业。计划大幅降低置业门槛，有助合资格中低收入家庭＂上 车＂做业主，分享经济繁荣成果。而要达成这个计划目标，必须解决＂地 从何来＂的难题，计划建议从填海、拓展郊野公园增加土地供应。在今日 环保意识高涨、政治化倾向强烈的情况下，＂移山填海＂的话题具争议性 ，但确实不能回避。社会有必要在满足住屋需求与维护生态之间深入辨析 、理性讨论，作出兼顾平衡的抉择。 香港楼价贵、置业难，全球数一数二。早前，香港中文大学一项调查 显示，港人平均需要＂不吃不喝＂15年并储起整份薪金，才有望购买400 尺以下的单位，反映香港楼价与普罗大众的负担能力严重脱节。而所谓夹 心阶层的中产一族，享受不到包括公营房屋在内的任何福利，只能承受昂 贵租金。楼价高企，置业无望，生活质素下降，有产与无产两极分化，市 民怨气越来越大，影响社会和谐稳定。团结基金提出的＂补贴置业计划＂ ＂，以新思维为解决置业难题提供了一个可取的建议。 按照＂补贴置业计划＂的构想，未来公营房屋不再分＂公屋＂、＂居 屋＂，可租可买；而与目前可出售公营房屋的最大不同，是放宽公营房屋 的＂补地价＂政策，提供明确＂补地价＂目标，不用追逐按市场浮动的补 地价比例，并由政府担保按揭95%，住户只需交5%首期。计划举例指，单 位市价400万元，房委会以优惠价五折即200万元售出，住户只需付出10万 元作首期，便可置业。相比于目前购买私楼首期至少过百万，＂补贴置业 计划＂大大降低了置业的门槛，不仅可以帮助到夹心阶层＂上车＂，亦可 让不少＂有能力供楼、无能力支付首期＂的年轻人、中低收入家庭也不用 再望楼兴叹。计划若能落实，假以时日，八成市民拥有自置物业并非空中 楼阁。 要让八成市民拥有自置物业，意味着未来公营房屋供应要大增才能满 足需求，这必然产生另一个更现实的问题：土地何来呢？觅地建屋正是特 区政府当前面对的棘手问题。团结基金研究报告的发展土地建议，包括填 海及发展郊野公园，相信会引起不少争议。本港环保意识觉醒较早，近年 更不断高涨，有部分人士甚至将海洋及郊野公园视为不可触碰的＂禁地＂ 。其实，填海向来是香港新增土地的主要来源之一，过去10年的新增已发 展土地当中，超过四成来自填海。但填海进度在最近十年大幅减慢、甚至 几乎停顿；至于建议释出小部分郊野公园建屋，更会背上牺牲生态的駡名 ，即使讨论也犯了大忌。 未来30年香港需要开发的土地逾9,000公顷，等于要开发3个沙田新市 镇才可以应付新增加的120万人口。填海的规划、审批、建设需时漫长， 远水难救近火。郊野公园占香港四成土地面积，等于全港所有已发展土地 的1.6倍。保持绿色空间对香港固然重要，市民住屋的迫切需要同样也要 得到满足。社会各界应该理性探讨，切实考虑如何在不损害维护自然生态 的同时，释出适量土地以解燃眉之急。一味坚持＂环保至上＂，屡屡以司 法覆核阻碍开发土地，难免与大众利益背道而驰，令住屋困难问题成为难 解的死结。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘