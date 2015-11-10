中国债市动态：现券跌势暂止但谨慎情绪不散，国开新债招标需求向好

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅震荡，一级市场方面，国开行五期债倍数偏高显示需求向好。交易员表示，虽然现券买盘仍显谨慎，但IPO重启等利空消息冲击过后，市场情绪略有平复；国债期货早盘转涨，亦有对现货有所带动。
他们并称，10月通胀数据走弱显示货币政策放松空间较大，但脱离预期不多，对债市提振效应不太明显。考虑到年内财政稳增长政策发力或提振经济数据，12月美联储加息预期亦浓，短期看法维持谨慎。
上海一银行交易员表示，“早盘长端(收益率)稍微稳了一下，情绪好些了，至少跟昨天尾盘比没怎么再上。”
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.2300%/3.2100%，上日尾盘为3.2499%/3.20%；10年期国开债150218券最新报价 在3.6550%/3.6200%，上日为3.65%/3.64%。
华东一银行交易员认为，市场对于IPO重启及年末财政发力、经济数据翘尾仍有一定担忧，美联储加息冲击亦值得警惕，目前债市买盘力量较弱，情绪修复仍待时间。
他并指出，近两周长端利率债收益率累计反弹幅度已达到20-30个基点，令市场信心受到重创，10月通胀数据的提振效果并不明显，“趋势偏弱的时候，这个消息还不够强有力，边际上利空仍然较多。”
受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。
不过一级市场上，国开行稍早招标增发的五期固息债结果整体向好。一、三、五年期中标收益率低于二级成交水平且投标倍数较高，其中三年期较二级低10个bp；而七年、10年期收益率与现券成交相近，未见大幅走高。
“招标情绪不错，需求还行，可能是最近利率上了，大家找到机会(买入)了，”北京一银行交易员评价。
公开市场方面，中国证监会上周五宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。交易员称，若未来市场波动加大，央行随时可通过调整逆回购规模等来进行平抑，机构对短期内流动性信心较为充足。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.280元人民币，较上日结算价涨0.16%；10年期国债主力合约T1512 收报97.555元，较上日结算价涨0.17%。 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。