中国债市动态：现券跌势暂止但谨慎情绪不散，国开新债招标需求向好

路透上海11月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅震荡，一级市场方面，国开行五期债倍数偏高显示需求向好。交易员表示，虽然现券买盘仍显谨慎，但IPO重启等利空消息冲击过后，市场情绪略有平复；国债期货早盘转涨，亦有对现货有所带动。

他们并称，10月通胀数据走弱显示货币政策放松空间较大，但脱离预期不多，对债市提振效应不太明显。考虑到年内财政稳增长政策发力或提振经济数据，12月美联储加息预期亦浓，短期看法维持谨慎。

上海一银行交易员表示，“早盘长端(收益率)稍微稳了一下，情绪好些了，至少跟昨天尾盘比没怎么再上。”

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.2300%/3.2100%，上日尾盘为3.2499%/3.20%；10年期国开债150218券最新报价 在3.6550%/3.6200%，上日为3.65%/3.64%。

华东一银行交易员认为，市场对于IPO重启及年末财政发力、经济数据翘尾仍有一定担忧，美联储加息冲击亦值得警惕，目前债市买盘力量较弱，情绪修复仍待时间。

他并指出，近两周长端利率债收益率累计反弹幅度已达到20-30个基点，令市场信心受到重创，10月通胀数据的提振效果并不明显，“趋势偏弱的时候，这个消息还不够强有力，边际上利空仍然较多。”

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

不过一级市场上，国开行稍早招标增发的五期固息债结果整体向好。一、三、五年期中标收益率低于二级成交水平且投标倍数较高，其中三年期较二级低10个bp；而七年、10年期收益率与现券成交相近，未见大幅走高。

“招标情绪不错，需求还行，可能是最近利率上了，大家找到机会(买入)了，”北京一银行交易员评价。

公开市场方面，中国证监会上周五宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。交易员称，若未来市场波动加大，央行随时可通过调整逆回购规模等来进行平抑，机构对短期内流动性信心较为充足。