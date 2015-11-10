中国个股：正泰电器拟收购大股东94亿元光伏资产，并募集45亿配套资金

路透上海11月10日 - 中国浙江正泰电器股份有限公司 周二公告称，拟通过定向增发股份方式收购控股股东正泰集团等持有的光伏企业股权，目标资产预估值为约94亿元人民币；公司并将募集配套资金至多45亿元，投向光伏项目等。

公告指出，正泰电器将发行股份收购正泰新能源开发100%的直接和间接权益，发行价不低于24.57元/股，包括正泰集团、正泰新能源投资、上海联和、Treasure Bay、通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟等七家企业及南存辉等17位自然人购买其持有的正泰新能源开发85.96%的股权。

同时向南存辉等自然人购买其持有的乐清祥如、乐清展图、乐清逢源和杭州泰库100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权。

南存辉通过正泰集团间接持有本公司64.96%股份，并直接持有正泰电器5.67%股份，合并持有公司70.62%股份，为公司实际控制人。

本次发行股份购买资产完成后，正泰电器将直接及间接拥有正泰新能源开发100%权益。 公司并拟发行股份募集配套资金不超过45亿元，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

公告还称，本次交易标的资产的评估预估值合计为94亿元，重组交易对方承诺，在交易标的资产的评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。

公司指出，公司目前主要从事低压电器及相关产品的生产与销售，收入绝大部分仍来自低压电器产品，已初步在国内确立了行业龙头地位，拥有一定的行业领先优势及品牌效应，盈利能力良好，但业务类型较为单一。

通过本次重组向上市公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务；依托光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型。

在积极发展地面光伏电站的同时，大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户测分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发电及电器制造的产业链资源。

正泰电器因筹划重大事项，自5月18日停牌，停牌前收报40.11元。（完）

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