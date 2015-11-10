金属期市：铜价逼近六年低位，受美元走强及中国经济疲软影响

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。
经济合作暨发展组织(OECD)表示，明年中国经济成长率可能将放缓至6.5%，2017年进一步降至6.2%，暗示在近些年高速增长后，中国适应经济成长降温之际，中国决策者将面临艰巨的任务。
美元走强也拖累铜等以美元计价的金属，上周五公布的美国就业数据几乎让美联储下月升息的预期固定下来，而这会是将近10年来的首次升息。
四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。 (完)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。