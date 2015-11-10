金属期市：铜价逼近六年低位，受美元走强及中国经济疲软影响

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。

经济合作暨发展组织(OECD)表示，明年中国经济成长率可能将放缓至6.5%，2017年进一步降至6.2%，暗示在近些年高速增长后，中国适应经济成长降温之际，中国决策者将面临艰巨的任务。

美元走强也拖累铜等以美元计价的金属，上周五公布的美国就业数据几乎让美联储下月升息的预期固定下来，而这会是将近10年来的首次升息。

四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。 (完)

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