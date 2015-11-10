国际油市：阿联酋推进新的能源项目，预计油价最早明年开始复苏

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透阿布扎比11月9日 - 阿联酋正在推进新的大型能源项目，其预期是随着需求开始消化过剩的供应，油价最早或于明年开始复苏。
过去18个月中油价已经跌去一半以上，石油输出国组织(OPEC)认为当前石油供应过剩的局面将持续到明年，这使得像沙特等最富有的OPEC成员国也对部分油田开发计划进行了修改。
低油价还使得阿联酋一些非石油项目也放缓了进展步伐，包括新的大型卢浮宫的开放，而像阿布扎比电影节等活动已经被取消。
但官员们认为，能源、国防和基础设施等关键领域的项目计划坚持不变。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)负责人Abdullah Nasser al-Suwaidi称，能源方面，阿联酋正在推进一项计划，以便未来两到三年将其石油产能从当前的每日300万桶提高到350万桶。阿联酋目前的产量为每日290万桶。
Abdullah Nasser al-Suwaidi称，在投资陆上开采数十年后，将对海上开采项目投资大约350亿美元。
阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei称，希望到2021年天然气能占该国能源需求的很大一部分，而约三分之一的需求由核能和太阳能项目来满足。
他还称，阿联酋不能承受因减少供应而丧失市场份额，这意味着该国继续支持OPEC通过增产和低油价来争取市场份额的策略。
“我不后悔这个决定，我们支持这个决定，”他表示。对于OPEC 12月份会议的结果，他不作预期。
Al Mazrouei称，随着市场开始恢复平衡，全球油价将在2016年开始向上修正。“我不会将这称之为一场危机，而是会称之为一个周期...我持乐观态度，明年将是一个调整年，”他说。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。