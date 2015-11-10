国际油市：阿联酋推进新的能源项目，预计油价最早明年开始复苏

路透阿布扎比11月9日 - 阿联酋正在推进新的大型能源项目，其预期是随着需求开始消化过剩的供应，油价最早或于明年开始复苏。

过去18个月中油价已经跌去一半以上，石油输出国组织(OPEC)认为当前石油供应过剩的局面将持续到明年，这使得像沙特等最富有的OPEC成员国也对部分油田开发计划进行了修改。

低油价还使得阿联酋一些非石油项目也放缓了进展步伐，包括新的大型卢浮宫的开放，而像阿布扎比电影节等活动已经被取消。

但官员们认为，能源、国防和基础设施等关键领域的项目计划坚持不变。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)负责人Abdullah Nasser al-Suwaidi称，能源方面，阿联酋正在推进一项计划，以便未来两到三年将其石油产能从当前的每日300万桶提高到350万桶。阿联酋目前的产量为每日290万桶。

Abdullah Nasser al-Suwaidi称，在投资陆上开采数十年后，将对海上开采项目投资大约350亿美元。

阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei称，希望到2021年天然气能占该国能源需求的很大一部分，而约三分之一的需求由核能和太阳能项目来满足。

他还称，阿联酋不能承受因减少供应而丧失市场份额，这意味着该国继续支持OPEC通过增产和低油价来争取市场份额的策略。

“我不后悔这个决定，我们支持这个决定，”他表示。对于OPEC 12月份会议的结果，他不作预期。

Al Mazrouei称，随着市场开始恢复平衡，全球油价将在2016年开始向上修正。“我不会将这称之为一场危机，而是会称之为一个周期...我持乐观态度，明年将是一个调整年，”他说。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)