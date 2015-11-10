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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 09:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元纹风不动，此前中国发布CPI较预期疲弱

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* 中国PPI及CPI较市场预期疲弱

* 中国10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，路透调查中值为1.5%

* 中国10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，路透调查中值为降5.8%)

* 澳元/美元纹风不动，持续陷于0.7040/55区间内游走 　　* 通胀数据疲弱，意味着放宽政策的空间宽裕　(完)

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