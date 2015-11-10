长江期货：中国期指多方逢高减持迹象明显

数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单31361手、卖单34129手。主力净空持仓量2768手，较前一交易日增加202手。在下月合约IF1512上，多空主力基本对等增仓。净空持仓量的增加主要由于空方在IF1511上有所增仓，同时多方主力有逢高减持迹象。在主力合约上，前20多方合计减持买单75手，前20空方合计增持卖单154手。其中，前20多方中，有10家席位进行了减仓，前20空方中，仅7家席位减仓。具体席位而言，财富期货席位减持买单215手，是所有已公布数据的席位中唯一持仓量单日变动超过200手的席位，同样反映了多方头寸高位离场的迹象。(完)