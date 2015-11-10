长江期货：中国期指多方逢高减持迹象明显

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
周一沪深300股指期货延续第四个交易日上涨，四份合约持仓量合计增加507手至44406手。沪深300指数全天上涨1.24%，主力合约IF1511较前一日收盘价上涨0.60%。期货涨幅弱于现货，日K线上影线更长，流露出谨慎心态。
数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单31361手、卖单34129手。主力净空持仓量2768手，较前一交易日增加202手。在下月合约IF1512上，多空主力基本对等增仓。净空持仓量的增加主要由于空方在IF1511上有所增仓，同时多方主力有逢高减持迹象。在主力合约上，前20多方合计减持买单75手，前20空方合计增持卖单154手。其中，前20多方中，有10家席位进行了减仓，前20空方中，仅7家席位减仓。具体席位而言，财富期货席位减持买单215手，是所有已公布数据的席位中唯一持仓量单日变动超过200手的席位，同样反映了多方头寸高位离场的迹象。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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