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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 09:53 BJT

长江期货：中国期指多方逢高减持迹象明显

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

周一沪深300股指期货延续第四个交易日上涨，四份合约持仓量合计增加507手至44406手。沪深300指数全天上涨1.24%，主力合约IF1511较前一日收盘价上涨0.60%。期货涨幅弱于现货，日K线上影线更长，流露出谨慎心态。

　　数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单31361手、卖单34129手。主力净空持仓量2768手，较前一交易日增加202手。在下月合约IF1512上，多空主力基本对等增仓。净空持仓量的增加主要由于空方在IF1511上有所增仓，同时多方主力有逢高减持迹象。在主力合约上，前20多方合计减持买单75手，前20空方合计增持卖单154手。其中，前20多方中，有10家席位进行了减仓，前20空方中，仅7家席位减仓。具体席位而言，财富期货席位减持买单215手，是所有已公布数据的席位中唯一持仓量单日变动超过200手的席位，同样反映了多方头寸高位离场的迹象。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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