《香港已公布新股发行上市日程表》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *11/10-13 康宁医院 0.176 5.65-6.8 32.1-38.7 11/20 花旗及中信证券 *11/10-13 达利食品 16.94 84.7-104.2 5-6.15 11/20 美银美林及摩根士 丹利 10/30-11/4 迪诺斯环保科技<1452.H 1.25 2.6-3.6 2.1-2.9 11/12 招商证券及建银国 K> 际 10/30-11/4 建业建荣控股 3.825 2.26* 0.59* 11/11 海通国际 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/9 中金公司 10.28 62.8 升7.4% 中金香港及农银国际 11/6 集一家居 1.28 1.15 升18% 信达国际 10/30 中国华融 3.09 178.3 升0.3% 高盛、汇丰、中金香港、花旗 、工银国际 10/26 中国再保险 2.7 155.8 持平 中金、瑞银及汇丰 10/23 中海物业 不适用 不适用 升12.8%^ 美银美林及汇丰 10/6 中国派对文化 1 1.875 跌7% 中投证券(香港) 10/15 恒投证券 3.92 15.4 升6.4% 交银国际及海通国际 10/15 兰州庄园牧场 5.3 1.86 升2.8% 广发融资(香港) 10/12 天洁环境 10.9 3.8 跌5.5% 光大证券 10/8 维珍妮 5.6 16.52 升16.1% 摩根士丹利 10/8 IMAX China 31 19.22 升10.5% 摩根士丹利 9/10 顺客隆 2.88 2.06 升5.2% 光大证券 9/8 良斯集团 1 1.25 升20% 丰盛融资 9/2 前进控股 0.25 1.43 升22% 天财资本 8/11 宏基集团 0.85 1.7 升22.4% 新华汇富 8/7 中国通号 6.3 110.25 升0.3% 花旗、摩根士丹利、瑞银及麦 格理 7/15 金嗓子 4.6 8.35 升5.9% 瑞信 7/13 中智药业 2.46 4.92 跌2.8% 国信证券(香港) 7/8 环球医疗金融 8.18 34.6 跌38.9% 高盛和野村 7/8 培力控股 5.98 4.25 跌36% 交银国际 7/7 鲁证期货 3.32 9.13 跌24.7% 齐鲁国际和海通国际 7/7 天韵国际 1.28 3.2 持平 国泰君安 7/7 和美医疗 7.55 15.9 跌9.8% 摩根士丹利和建银国际 7/6 国联证券 8 35.4 跌31.1% 交银国际、农银国际和齐鲁国 际 7/6 新明中国 1.43 6.72 跌5.6% 光大证券 7/3 彩客化学 4.01 5 升1.2% 国泰君安、中银国际 7/3 万景 0.8 0.8 升37.5% 丰盛融资 7/3 正大企业国际 不适用 不适用 跌28.75%^ 瑞银证券 7/3 辰兴发展 3 3 持平 工银国际 7/2 天彩控股 3.38 6.76 跌2.7% 中银国际 6/29 联想控股 42.98 151.7 跌0.07% 瑞银证券、高盛 6/26 维太移动 2.48 5.3 升2% 海通国际 6/26 红星美凯龙 13.28 72.2 跌4% 中金公司、高盛 6/23 亚美能源 3 22.8 跌7.3% 中金香港、汇丰 6/18 中国绿宝 4.71 7.77 跌9.38% 安信国际 6/19 百信药业 1.22 3.10 升18.33% 光大证券 6/11 三生制药 9.1 55.2 升2.7% 中信证券、高盛和摩根士丹利 6/3 长江实业地产 不适用 不适用 升5.8%^ 美银美林及汇丰 6/1 华泰证券 24.8 347.2 升4.8% 华泰金融、摩根大通及瑞银 5/27 云南水务投资 5.8 16.67 升25% 招商证券（香港） 5/27 德基科技 2.28 3.42 升14.9% 交银国际 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。