宏源期货：沪铜价格仍将缓慢走低，保持偏空思路

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
随着三季度末沪铜冲高失败，摆动指标转弱，MACD步入空头格局，柱状线下探，底背离迹象被打破，沪铜成交重心再度缓慢下移。而每当沪铜下行至通道低位之后，总成交量往往会突破60万手，价格出现V形反转，这与该品种机构买盘较大和先接订单再采购的加工模式有关。
与前几次不同的是，进入10月之后，沪铜成交量始终徘徊在60万手左右，多空呈现出对峙态势，矛盾尚在累积当中，价格走势胶着。在微观形态中，沪铜正在测试37500元/吨颈线支撑，但随着中长期均线下移，摆动指标走弱，我们预计沪铜价格仍将缓慢走低，保持偏空思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。