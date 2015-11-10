宏源期货：沪铜价格仍将缓慢走低，保持偏空思路

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

随着三季度末沪铜冲高失败，摆动指标转弱，MACD步入空头格局，柱状线下探，底背离迹象被打破，沪铜成交重心再度缓慢下移。而每当沪铜下行至通道低位之后，总成交量往往会突破60万手，价格出现V形反转，这与该品种机构买盘较大和先接订单再采购的加工模式有关。

与前几次不同的是，进入10月之后，沪铜成交量始终徘徊在60万手左右，多空呈现出对峙态势，矛盾尚在累积当中，价格走势胶着。在微观形态中，沪铜正在测试37500元/吨颈线支撑，但随着中长期均线下移，摆动指标走弱，我们预计沪铜价格仍将缓慢走低，保持偏空思路。(完)

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