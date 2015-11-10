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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 09:55 BJT

宏源期货：沪银后市操作以沽空为主，创新低概率较高

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

白银价格运行至三角形末端后选择向下突破，上行支撑线和3350元/千克失守预示下行空间已经打开，下破前期低点将是大概率事件。均线指标从纠缠状态转变为空头排列，其中短期均线下跌陡峭，穿过长期均线形成较强的卖出信号。

　　摆动指标与趋势指标发生共振，RSI摆脱中轴束缚后发散下行，目前慢线尚未抵达超卖区，存在继续下行可能。MACD柱状线快速放大，空头动能仍处在累积阶段，指标线一举跌破中轴，步入空头格局。沪银后市操作以沽空为主，创新低概率较高。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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