国泰君安期货：大连鸡蛋期货反弹恐难持续

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
最近，鸡蛋期货主力1601合约强势上涨，远月1605合约冲高回落。我们认为，近月合约继续上涨空间有限，投资者可等待逢高做空机会，远月相比近月压力更大。
鸡蛋期货1601合约上周连续突破5日、10日、20日均线，技术面较为强势。而冬季是禽流感多发季节，若冬季爆发禽流感疫情，将使鸡蛋存栏量下降，利多远月，空头须警惕疫情风险。
总体来说，鸡蛋基本面依旧疲弱，期价难以出现持续上涨，操作上不建议追涨，等待逢高做空机会，多近月1601合约空远月1605合约的套利单可继续持有，关注鸡蛋现货价格变化及冬季疫情风险，做好仓位管理。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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