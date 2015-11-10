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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 09:56 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货反弹恐难持续

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

最近，鸡蛋期货主力1601合约强势上涨，远月1605合约冲高回落。我们认为，近月合约继续上涨空间有限，投资者可等待逢高做空机会，远月相比近月压力更大。

　　鸡蛋期货1601合约上周连续突破5日、10日、20日均线，技术面较为强势。而冬季是禽流感多发季节，若冬季爆发禽流感疫情，将使鸡蛋存栏量下降，利多远月，空头须警惕疫情风险。

　　总体来说，鸡蛋基本面依旧疲弱，期价难以出现持续上涨，操作上不建议追涨，等待逢高做空机会，多近月1601合约空远月1605合约的套利单可继续持有，关注鸡蛋现货价格变化及冬季疫情风险，做好仓位管理。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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