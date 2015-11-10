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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 09:47 BJT

台湾股市：盘初下跌，银行股下跌拖累大盘

路透台北11月10日 - 台湾股市周二盘初下跌，追随周边地区和华尔街股市走势，富邦金控 及其他银行股回落令大盘承压。

0125GMT，加权股价指数 跌0.8%至8,571.85点，上日收在8,642.48点。

电子类指数 下滑0.8%，金融保险类指数 跌1.2%。

富邦金控跌1.8%。国泰金控 跌1.6%。(完)

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