中航期货：美元高歌猛进，沪金跌势未尽

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

上周末，美国公布的10月非农就业数据为27.1万，远好于市场预期的18万，而失业率下降至5%，创2008年5月以来新低。因此，市场对美联储12月加息的预期增强，美元大涨，贵金属大跌。其中，伦敦金和COMEX黄金均跌破1100美元/盎司整数关口，而上期所沪金主力12月合约向下破位，再创新低。对于后市，我们判断， 黄金跌势未尽。

目前市场焦点不是美联储加不加息，而是什么时候加和加多少的问题，我们判断从目前到12月联储会议，美元将保持强势，同期贵金属将维持振荡偏弱走势。

综合以上分析，我们判断黄金跌势未尽，操作以少量沽空为主。以上期所黄金主力12月合约为例，宜以227.55元/克为止损，逢高沽空，中短期目标为7月中旬低点216元/克附近。而伦敦金已跌破9月初低点1103美元/盎司，该位置已成反压，短期下行目标为7月中旬低点1073美元/盎司。(完)

详情请点选链接：here