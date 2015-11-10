中航期货：美元高歌猛进，沪金跌势未尽

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
上周末，美国公布的10月非农就业数据为27.1万，远好于市场预期的18万，而失业率下降至5%，创2008年5月以来新低。因此，市场对美联储12月加息的预期增强，美元大涨，贵金属大跌。其中，伦敦金和COMEX黄金均跌破1100美元/盎司整数关口，而上期所沪金主力12月合约向下破位，再创新低。对于后市，我们判断， 黄金跌势未尽。
目前市场焦点不是美联储加不加息，而是什么时候加和加多少的问题，我们判断从目前到12月联储会议，美元将保持强势，同期贵金属将维持振荡偏弱走势。
综合以上分析，我们判断黄金跌势未尽，操作以少量沽空为主。以上期所黄金主力12月合约为例，宜以227.55元/克为止损，逢高沽空，中短期目标为7月中旬低点216元/克附近。而伦敦金已跌破9月初低点1103美元/盎司，该位置已成反压，短期下行目标为7月中旬低点1073美元/盎司。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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