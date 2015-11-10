台湾货币市场：短率贴近低档，资金水位高涨令两年期定存单标低于预期

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 短率贴近低档 * 两年期存单标低于预期 * 短票、RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北11月10日 - 台湾银行间短率周二贴近低位。资金调度人员指出，目前银行间 资金水位高涨，资金满满令银行急寻销钱管道，带动短率持续盘旋低档，连今日标售的两年 期定存单得标利率也续探历史新低。 他们表示，由于央行对银行间隔夜拆款过剩资金冲销力道略显不足，而银行间又欠缺资 金去化管道，导致新提存期甫展开，银行间累积超额准备已突破1,800亿台币，加以两年期 存单又标低于预期，料短票及RP利率仍见缓步趋跌空间。 〞钱多又买不到票，只好抢标定存单。〞一位大型银行资调人员说。 台湾央行午间宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.465 %新低；稍低于市场预期的0.47-0.48%，亦较上月标售的0.505%下跌4基点。此次高标则落在 0.47%。 本地时间15:03时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.702 32.832 台湾加权股价指数<.TWII 8,536.90点 8,642.48点 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.303% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.290-0.380% **发票量续偏少** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，周二发票量持续偏少，寿险端抢先以0.38%的 低利抢下多数的30天期短票，部分银行也跟进出价0.38%争食票源，令短票利率交投逐渐靠 向区间低位，且两年期存单得标利率再探底，明日银行间短票主要交投料靠向0.38%。 〞今天有五家银行都开价0.38%，但都没有票给人家。〞一位大型票券交易主管说。 另位大型票券资金调度员也提及，银行间资金去化压力沉重，今日标售的台电149天期 商业本票得标区间落在0.46-0.47%续探新低，“都被银行标走，这样利率实在不像样。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，部分成交在0.38%，区 间低位交投比重渐增；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 391%，前日则为0.390%；上日成交量48.01亿台币，前日146.35亿台币。 今日央行存单到期金额为1,944.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，本周余日落点分别为：周三4,826. 5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为388亿台币，累积超额准备1,893亿台 币、加计前期1%的超额准备达2,906亿台币。 **RP利率靠向低档** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，目前投信端、寿险端资金情势仍旧偏多，牵动RP利 率交投向区间低位靠拢，客户端普遍接受交投利率探低以去化过剩资金。 他们指出，随着投信货币型基金的钱不断涌进RP市场，且目前欠缺交割紧缩因素，让RP 交投利率有机会缓步向下测试，短钱充斥令RP利率仍见趋跌空间。 〞客户虽然不太情愿但也要做，不然就要滥在帐上。〞一位大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，近期午间都会出现货币型基金急于销钱的情况，因此今日有 成交一周天期公债及公司债RP分别落在0.30%、0.35%的低利水准，短期内倾向如此操作来取 代跟其他银行承作在0.35-0.36%的一周拆款。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投较上日靠向低位，主要成交在0.40%；10天期 以上公司债RP主要成交在0.50%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.33-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。