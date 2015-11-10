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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 10:01 BJT

新世纪期货：市场氛围偏空，沪胶下行压力增加

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

沪胶近期跌势顺畅，主力1601合约直逼10000元/吨整数关口。美联储12月加息预期重新增强使得市场风险加大，沪胶基本面难言利好，并且库存积压及下游消费不见起色。在整体市场氛围偏空的背景下，沪胶将继续下行。

　　泰国对胶农补贴措施并未对胶价产生利好，同时我国青岛保税区及下游库存压力仍然较大，橡胶暂时还没有出现明显的利多因素，短期供给宽松的格局暂难打破。因此，沪胶寻底之路漫漫，并且主力1601合约下行动力仍存，投资者可逢高沽空为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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