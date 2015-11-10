新世纪期货：市场氛围偏空，沪胶下行压力增加

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
沪胶近期跌势顺畅，主力1601合约直逼10000元/吨整数关口。美联储12月加息预期重新增强使得市场风险加大，沪胶基本面难言利好，并且库存积压及下游消费不见起色。在整体市场氛围偏空的背景下，沪胶将继续下行。
泰国对胶农补贴措施并未对胶价产生利好，同时我国青岛保税区及下游库存压力仍然较大，橡胶暂时还没有出现明显的利多因素，短期供给宽松的格局暂难打破。因此，沪胶寻底之路漫漫，并且主力1601合约下行动力仍存，投资者可逢高沽空为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。