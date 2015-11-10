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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 10:21 BJT

澳新汇市：两国货币脱离低点，但美国升息预期下走势依然脆弱

新西兰元兑美元 报0.6528，上周曾来到略低于0.65。

全球经济成长疑虑和中国经济明显放缓，亦打压澳新货币。

经济合作暨发展组织(OECD)表示，明年中国经济成长率可能将放缓至6.5%，2017年进一步降至6.2%，暗示在近些年高速增长后，中国适应经济成长降温之际，中国决策者将面临艰巨的任务。

澳洲国内数据则显示，10月企业现况指数保持强劲，销售和获利以及雇用指标均为正值，不过企业信心略有减退，受金融市场动荡和新兴市场疑虑影响。

其他数据显示，澳洲10月整体招聘广告连续第三个月出现稳健增长，这一鼓舞人心的数据表明，劳工需求稳固。 (完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 许娜/杜明霞)

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