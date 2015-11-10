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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 10:25 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价走疲，随亚币及股市黯淡

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走弱。汇银人士表示，亚币偏向弱势，台股也走跌；不过新加坡市场今日因公众假期休市，交易较为清淡，盘初外资动向也不明。

他们指出，由于美国联邦储备理事会12月升息的机会走高，这令国际美元续在高档震荡。外资盘初的动向并不明显，而出口商盘初持续抛汇，但量能已较上日小了很多。

〞新加坡今天放假，清淡了一点，...不过(美元)应该还是会上去，〞一位小型亚系外商银交易员说。

他们认为，亚币仍处弱势，此外亚股今日也都走弱，新兴市场货币仍然偏向疲软。目前台湾央行的动作也不大，市场不排除美元在升息预期加强之下，有持续走高的实力。

本地时间10:15，台股加权指数 下跌1.03%；韩元 在1,157.2，上日收在1,157.2。

台币早盘实质交易区间落在32.650-32.684；上日在32.627-32.674。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度和上日相距不远；目前一个月美元/台币远汇 报32.760/32.800，上日收在32.840。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.650-32.750

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