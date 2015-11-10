台湾汇市：台币盘初实质汇价走疲，随亚币及股市黯淡

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北11月10日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走弱。汇银人士表示，亚币偏向弱势，台股也走跌；不过新加坡市场今日因公众假期休市，交易较为清淡，盘初外资动向也不明。
他们指出，由于美国联邦储备理事会12月升息的机会走高，这令国际美元续在高档震荡。外资盘初的动向并不明显，而出口商盘初持续抛汇，但量能已较上日小了很多。
〞新加坡今天放假，清淡了一点，...不过(美元)应该还是会上去，〞一位小型亚系外商银交易员说。
他们认为，亚币仍处弱势，此外亚股今日也都走弱，新兴市场货币仍然偏向疲软。目前台湾央行的动作也不大，市场不排除美元在升息预期加强之下，有持续走高的实力。
本地时间10:15，台股加权指数 下跌1.03%；韩元 在1,157.2，上日收在1,157.2。
台币早盘实质交易区间落在32.650-32.684；上日在32.627-32.674。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度和上日相距不远；目前一个月美元/台币远汇 报32.760/32.800，上日收在32.840。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.650-32.750
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--《独家新闻》欧洲央行决策者形成共识，12月应进一步下调存款利率 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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