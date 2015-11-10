主要国家经济指标预测--11月11日****

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 0530 中国固定资产投资(不含农户) 1-10月 +10.2% +10.3% 社会消费品零售总额 10月 +10.9% +10.9% 工业增加值 10月 +5.8% +5.7% 房地产投资和销售情况月度报告 10月 -- -- -- 中国国际收支平衡表(初步数) 三季度 -- -- 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.8% 0930 英国请领失业金人数(千人) 10月 增加1.5 增加4.6 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 5.4% 5.4% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.2% +3.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.8% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2 再融资指数 -- 1,692.9 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -3.5% -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7% (较上年同期) -4.0% -3.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月9日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 +2.5% -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余14,684 盈余22,352 11月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月 -0.2% -- 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 10月 -5.9% -5.8% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 10月 +1.3% +1.5% 0500 日本服务业景气判断指数 10月 48.2 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.3% -- (经季节调整) 3.4% -- 0745 法国工业生产(较前月) 9月 +0.1% 持平 0900 意大利经季调工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.5% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.7% +1.8% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 96.1 -- 1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.5% -0.1% 出口物价(较前月) -0.2% -0.2% 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 +0.5% 持平 趸售销售(较前月) +0.5% +0.1% 2300 韩国失业率 10月 3.4% -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 正3 -- (完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。