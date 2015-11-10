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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--11月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
   
    0300 韩国L货供额            　　　                 11月       --       +8.9%
 
    0530 中国固定资产投资(不含农户)                  1-10月    +10.2%     +10.3%
             社会消费品零售总额                        10月    +10.9%     +10.9%
             工业增加值                                10月     +5.8%      +5.7%
  
             房地产投资和销售情况月度报告              10月       --         --
     --  中国国际收支平衡表(初步数)                  三季度       --         --
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                10月       --       -0.6%
                           (较上年同期)                           --       -1.8%
    0930 英国请领失业金人数(千人)                      10月   增加1.5    增加4.6
             按ILO标准计算的失业率          截至9月的三个月      5.4%       5.4%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +3.2%      +3.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.7%      +2.8%
    1200 美国抵押贷款市场指数                           前周      --       414.2
             再融资指数                                           --     1,692.9
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月       --        51.4
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         11月       --        54.0
    2330 澳洲消费者信心                                11月       --       +4.2%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --   买入8,828
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --   买入1,871
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月      -0.4%      -0.5%
                                   (较上年同期)                 -3.5%      -3.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                          9月      +3.3%      -5.7%
                     (较上年同期)                               -4.0%      -3.5%
        

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月9日(一)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                10月        +2.5%     --
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)             9月  盈余14,684 盈余22,352
 
    
    11月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月       -0.2%      --   
   
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)     10月       -5.9%     -5.8% 
    
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)       10月       +1.3%     +1.5% 
     
    0500 日本服务业景气判断指数                      10月        48.2      --   
    
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    10月        3.3%      --   
    
                     (经季节调整)                                3.4%      --   
    
    0745 法国工业生产(较前月)                         9月       +0.1%     持平
    0900 意大利经季调工业生产(较前月)                 9月       +0.2%     +0.5% 
    
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +1.7%     +1.8% 
    
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       10月       96.1      --   
    
    1330 美国进口物价(较前月)                         10月      -0.5%     -0.1% 
     
             出口物价(较前月)                                   -0.2%     -0.2% 
     
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                    9月      +0.5%     持平  
    
             趸售销售(较前月)                                   +0.5%     +0.1% 
     
    2300 韩国失业率                                  10月        3.4%      --   
    
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数          11月         正3      --   
     (完)

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