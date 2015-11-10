主要国家经济指标预测--11月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 0530 中国固定资产投资(不含农户) 1-10月 +10.2% +10.3% 社会消费品零售总额 10月 +10.9% +10.9% 工业增加值 10月 +5.8% +5.7% 房地产投资和销售情况月度报告 10月 -- -- -- 中国国际收支平衡表(初步数) 三季度 -- -- 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.8% 0930 英国请领失业金人数(千人) 10月 增加1.5 增加4.6 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 5.4% 5.4% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.2% +3.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.8% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2 再融资指数 -- 1,692.9 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -3.5% -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7% (较上年同期) -4.0% -3.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月9日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 +2.5% -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余14,684 盈余22,352 11月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 10月 -0.2% -- 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 10月 -5.9% -5.8% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 10月 +1.3% +1.5% 0500 日本服务业景气判断指数 10月 48.2 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.3% -- (经季节调整) 3.4% -- 0745 法国工业生产(较前月) 9月 +0.1% 持平 0900 意大利经季调工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.5% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.7% +1.8% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 96.1 -- 1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.5% -0.1% 出口物价(较前月) -0.2% -0.2% 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 +0.5% 持平 趸售销售(较前月) +0.5% +0.1% 2300 韩国失业率 10月 3.4% -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 正3 -- (完)