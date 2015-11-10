更正-芝加哥期市：美国小麦价格小涨，市场静待美国农业部报告

(因英文原文有误，第三段玉米合约应为上日...曾触及“近两个月低位”，非“近一个月低位”)

路透悉尼11月10日 - 美国小麦期货价格周二上涨，略脱离两周低点，但交投迟滞，市场静待广受瞩目的美国政府预估报告，由于出口需求放缓且美国产量充沛，报告料上调结转库存预估。

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约 近持平，报每蒲式耳8.66-1/2美元，周一涨0.4%。

12月玉米合约 持平，报每蒲式耳3.66-3/4美元，上日收低1.7%且曾触及近两个月低位3.66-1/2美元。