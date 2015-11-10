更正-芝加哥期市：美国小麦价格小涨，市场静待美国农业部报告

投行观点：美国运通目标价从67美元上调至76，评级为持有--Evercore ISI
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(因英文原文有误，第三段玉米合约应为上日...曾触及“近两个月低位”，非“近一个月低位”)
路透悉尼11月10日 - 美国小麦期货价格周二上涨，略脱离两周低点，但交投迟滞，市场静待广受瞩目的美国政府预估报告，由于出口需求放缓且美国产量充沛，报告料上调结转库存预估。
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约 近持平，报每蒲式耳8.66-1/2美元，周一涨0.4%。
12月玉米合约 持平，报每蒲式耳3.66-3/4美元，上日收低1.7%且曾触及近两个月低位3.66-1/2美元。
12月小麦 上涨0.1%至每蒲式耳5.02-1/4美元，周一收低4%，价格创两周低位。
美国农业部预估美国冬麦生长优良率为51%，高于五年均值49%。
美国玉米收割率为93%，较五年均值高出7%。
美国大豆收割率为95%，较五年均值多出3%。
美国农业部月度报告将于周二公布，料将显示国内大豆产量和单产大于预期，尽管收割面积预估将减少。
农业部周一表示，上周出口检验美国玉米29.5701万吨，低于47.5-60万吨的市场预估区间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 502.25 0.50 +0.10% -4.01% 509.03 40
CBOT玉米 366.75 0.00 +0.00% -1.68% 381.12 27
CBOT大豆 866.50 0.25 +0.03% -0.09% 887.89 40
CBOT稻米 $12.05 -$0.01 -0.08% -3.18% $12.62 38
美国原油 $44.05 $0.18 +0.41% -0.54% $46.04 40
汇率
欧元/美元 $1.075 $0.000 +0.00% +0.10%
美元/澳元 0.705 0.000 +0.03% -0.01%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/戴素萍 审校 陈宗琦/孙茉莉)
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