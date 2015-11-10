台湾债市：10年券殖利率早盘走跌，因台股下跌吸引资金转进债市

路透台北11月10日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前殖利率周二早盘下跌。交易员指出，受台股下跌影响，今天部分资金移转至债市，买盘力道增强，带动殖利率走低。

他们表示，因今天要标债，原预估早盘殖利率应走扬，并往1.22%靠拢，惟在股市走跌，市场资金又浮滥之下，部分资金转进债市，致殖利率不弹反跌。

〞有点意外，殖利率竟然往下走，本来预估殖利率应该落在1.22%，但现在买盘很强，主要是反应股市下跌。〞一位大型金融机构主管说。

一位大型证券商交易员则称，因近来10年券殖利率弹至1.22%上方即吸引大型金融机构和银行买盘进驻，使交易员不愿往上卖，致1.22%暂时成10年券〞铁板价〞，料短线不易突破该关卡；惟后续观察重点仍在今天的标债结果。

在五年券104/13期 方面，早盘殖利率亦走低，上午10:36时，殖利率跌1.3个基点，报0.7670%；10年104/12R期发行前交易殖利率报1.2050%，跌1.5个基点。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.78%；10年公债104/12R期则在1.20-1.23%。

台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/12R；路透调查显示，因美国公布非农就业数据强劲，带动美债殖利率强升，预计该期公债得标利率将落在1.20-1.23%。

美国指标10年期公债 价格周一下跌3/32，收益率报2.322%，较上周五尾盘升1个基点。根据路透数据，10年期公债收益率当日稍早触及7月21日来最高的2.377%。

本地时间10:36，台股加权指数 跌0.99%。

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