台湾债市：10年券殖利率早盘走跌，因台股下跌吸引资金转进债市

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北11月10日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前殖利率周二早盘下跌。交易员指出，受台股下跌影响，今天部分资金移转至债市，买盘力道增强，带动殖利率走低。
他们表示，因今天要标债，原预估早盘殖利率应走扬，并往1.22%靠拢，惟在股市走跌，市场资金又浮滥之下，部分资金转进债市，致殖利率不弹反跌。
〞有点意外，殖利率竟然往下走，本来预估殖利率应该落在1.22%，但现在买盘很强，主要是反应股市下跌。〞一位大型金融机构主管说。
一位大型证券商交易员则称，因近来10年券殖利率弹至1.22%上方即吸引大型金融机构和银行买盘进驻，使交易员不愿往上卖，致1.22%暂时成10年券〞铁板价〞，料短线不易突破该关卡；惟后续观察重点仍在今天的标债结果。
在五年券104/13期 方面，早盘殖利率亦走低，上午10:36时，殖利率跌1.3个基点，报0.7670%；10年104/12R期发行前交易殖利率报1.2050%，跌1.5个基点。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.78%；10年公债104/12R期则在1.20-1.23%。
台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/12R；路透调查显示，因美国公布非农就业数据强劲，带动美债殖利率强升，预计该期公债得标利率将落在1.20-1.23%。
美国指标10年期公债 价格周一下跌3/32，收益率报2.322%，较上周五尾盘升1个基点。根据路透数据，10年期公债收益率当日稍早触及7月21日来最高的2.377%。
本地时间10:36，台股加权指数 跌0.99%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格下滑，因美国升息押注和新债供应
--美国利率：波士顿联储总裁表明12月适合加息，FED赞成加息的阵营扩大 (完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。