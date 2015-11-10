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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 10:44 BJT

《汇市简讯》美元指数走势停滞，但后市看好

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* 美元指数略微开低0.1%后，在亚洲盘呈现狭幅十字星的型态，整理上周五的涨势

* 亚洲盘弥漫避险氛围，日经指数跌0.65%，沪综指跌0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.95%

* 动能指标，10及20日移动均线上扬，20日波林格区间扩大，均指向后市看涨

* 上看99.99的4月及2015年高点，纽约盘高点99.24为首道阻力 　　* 纽约盘低点98.81，及五日均线切入位98.61，为初步支撑所在

* 图表：(link.reuters.com/gyj95w) (完)

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