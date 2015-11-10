新债招标：中国铁路总公司10年固息债利率3.91%，20年4.11%--业内人士

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月10日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标今年第八期铁路建设债券，两期固息债中10年期中标利率3.91%，20年期为4.11%。此前两个期限设定的投标区间为3.05%-4.05%和3.45%-4.45%。
上述两个期限的计划发行量分别为100亿元人民币和50亿元，均按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(11日)，由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级同为AAA。
本次债券的牵头主承销商为为国泰君安证券 ，联合主承销商包括中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、申万宏源证券 和国开证券。
以下为今年以来，包括今日招标在内的铁道债招标细节：
招标日期 10年期 20年期
利率 倍数 利率 倍数
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11月10日 3.91% 1.98 4.11% 2.08
10月20日 3.86% 2.38 4.11% 2.39
9月15日 4.06% 2.62 4.39% 2.36
8月18日 4.23% 3.00 4.48% 2.21
7月14日 4.32% 2.03 4.59% 2.17
6月16日 4.30% 2.27 4.67% 2.54
5月26日 4.24% 3.00 4.68% 2.61
5月15日 4.28% 3.16 4.72% 3.60
根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。