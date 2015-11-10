日本股市：早盘下跌，美股下滑及中国数据打击投资者人气

“在日圆兑美元仍守住123关口之际，我认为日股不会被抛卖。”他在提及日圆疲弱汇率时说道。日圆贬值可以提振日本出口类股。

周二早盘，围绕中国经济又浮现出新的忧虑。中国国家统计局公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨 1.3%，低于9月增幅1.6%，路透调查预估中值为上涨1.5%。另外，10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%， 路透预估中值为下跌5.8%。

“随着美国12月升息的可能性日渐增加，并且理由也愈发充分，不难得出美元兑日圆将升值的结论。”瑞信的一位经理Stefan Worrall表示。

东证股价指数 早盘下滑0.7%，报1,579.31点，33个分项指数中有30个都跌至平盘下方。