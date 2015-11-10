韩国金融市场：美国升息可能性拖累股市下跌逾1%，韩元持稳

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
大宇造船 攀升1.9%。三星重工业 及韩国现代重工 分别挺升3.6%及1.4%。
接近中午时分，外资卖超790亿韩元(6,830万美元)韩股，对盘势构成压力。
三年期韩国公债12月期约 涨0.06点，至109.13。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,157.2 1,157.2
日圆/韩元 9.3919/091 9.3969
韩国公债期货 * 109.13 109.07
韩国综合股价指数 2,002.66 2,025.70
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/徐文焰/龚芳; 审校 蔡美珍/张若琪/李爽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。