中国国企：加大国企违规经营责任追究力度，防止国有资产流失--国务院

路透北京11月10日 - 中国国务院办公厅日前印发意见要求，要以国有资产保值增值、防止流失为目标，加大对国有企业违规经营责任追究力度，健全并严格执行国有企业违规经营责任追究制度；严格监督工作责任追究，健全问责机制，严格追究有关人员失职渎职责任。

中国政府网周二刊登关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见称，完善企业内部监督机制，建立工作体系；强化董事会规范运作和对经理层的监督，深入推进外部董事占多数的董事会建设。

意见要求，完善国有资产监管机构监督，坚持出资人管理和监督的有机统一，健全规范国有资本运作、防止流失的制度，加大对制度执行情况的监督力度；加强和改进外派监事会监督，围绕重点，着力强化对企业的当期和事中监督；健全国有企业审计监督体系，完善国有企业审计制度。

同时，实施信息公开加强社会监督。推动国有资产和国有企业重大信息公开，建立健全企业国有资产监管重大信息公开制度；切实加强社会监督，发挥其第三方独立监督作用。