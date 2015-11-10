欧洲个股：赛诺菲安万特被诉拖延药品Lemtrada研发，以避免支付权益金

路透11月9日 - 赛诺菲安万特 遭遇新官司，被指控拖延药品Lemtrada的研发，主要是为了避免向权益所有人支付至少7.08亿美元，而这是该公司2011年收购Genzyme时所达成的协议内容要求。Lemtrada是治疗多发性硬化症的一种药物。

American Stock Transfer & Trust受权益所有人委托周一向曼哈顿联邦法院提交了诉状，索赔至少2.361亿美元。

赛诺菲安万特收购Genzyme时，Genzyme正在研发Lemtrada。根据并购协议，赛诺菲安万特向Genzyme股东发行或有价值权证，如果Lemtrada在2014年3月31日前获得美国食品药物管理局(FDA)批准，则Genzyme股东可凭证获得一定的现金收益；如果此后Lemtrada达到了一定的销售量目标，则可进一步获得现金收益。

根据诉状，赛诺菲安万特曾承诺会努力达到上述目标；但实际上这家公司却故意放缓了Lemtrada上市的步伐。