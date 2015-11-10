中国汇市：人民币早盘震荡微涨，CPI低于预期但对市场影响甚微

* 人民币早盘震荡微涨

* 中间价连续第六日贬值

* CPI低于预期但影响甚微

* 境内外价差较大至300点左右

路透北京11月10日 - 人民币兑美元即期 周二早盘震荡微涨，无视中间价连六日贬值，盘中最低达到6.3693元的近三周新低，不过成交相对淡静。交易员指出，市场忌惮干预盘出现，早盘动静不大，主要是隔夜美元多头早盘被迫结汇止损，提振人民币汇价，而今早公布的中国CPI偏低，但对汇市影响不明显。

他们指出，今日中间价较昨日收盘价升值，一定程度指引市场，不过早盘未见干预迹象。而今早公布的中国PPI(工业生产者出厂价格指数)和CPI(居民消费价格指数)数据欠佳，不过汇市反应甚微，因为交易员认为，这些数据仍在宏观基本面的预期范围内。

“昨日人民币已经有一定幅度的贬值，今天主要是企稳。境内现在基本都做多，因为做空可能会被砸盘...现在对汇率敏感的主要是美元指数，央行也会控制贬值幅度。”一股份行交易员指出。

另有股份行交易员指出，最近离岸和在岸人民币的价差较大，可能刺激套利盘出现，但手段隐蔽。也有交易员认为，在当前央行的控制之下，境内外300-400点的价差套利的利润空间已经很小。

中国国家统计局周二公布，10月CPI同比上涨1.3%，当月PPI同比下跌5.9%，已连续44个月下降。分析称，10月份CPI涨幅低于预期，PPI跌幅超过预期，显示中国正面临全面通缩的风险。物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.3600元，上日收报6.3622元。今日人民币兑美元中间价 报6.3602元，上日中间价为6.3578元。人民币兑美元即期成交额 为52.12亿美元，上日半日为56.84亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二盘初在略低于七个月高位的水平徘徊，隔夜在清淡交投中对就业报告刺激下的涨势进行盘整。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3683。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.544元, 上日尾盘为6.5415元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3893/6.3898元, 上一交易日尾盘报6.3901元。