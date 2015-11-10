中国汇市：人民币早盘震荡微涨，CPI低于预期但对市场影响甚微

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 人民币早盘震荡微涨
* 中间价连续第六日贬值
* CPI低于预期但影响甚微
* 境内外价差较大至300点左右
路透北京11月10日 - 人民币兑美元即期 周二早盘震荡微涨，无视中间价连六日贬值，盘中最低达到6.3693元的近三周新低，不过成交相对淡静。交易员指出，市场忌惮干预盘出现，早盘动静不大，主要是隔夜美元多头早盘被迫结汇止损，提振人民币汇价，而今早公布的中国CPI偏低，但对汇市影响不明显。
他们指出，今日中间价较昨日收盘价升值，一定程度指引市场，不过早盘未见干预迹象。而今早公布的中国PPI(工业生产者出厂价格指数)和CPI(居民消费价格指数)数据欠佳，不过汇市反应甚微，因为交易员认为，这些数据仍在宏观基本面的预期范围内。
“昨日人民币已经有一定幅度的贬值，今天主要是企稳。境内现在基本都做多，因为做空可能会被砸盘...现在对汇率敏感的主要是美元指数，央行也会控制贬值幅度。”一股份行交易员指出。
另有股份行交易员指出，最近离岸和在岸人民币的价差较大，可能刺激套利盘出现，但手段隐蔽。也有交易员认为，在当前央行的控制之下，境内外300-400点的价差套利的利润空间已经很小。
中国国家统计局周二公布，10月CPI同比上涨1.3%，当月PPI同比下跌5.9%，已连续44个月下降。分析称，10月份CPI涨幅低于预期，PPI跌幅超过预期，显示中国正面临全面通缩的风险。物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率。
北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.3600元，上日收报6.3622元。今日人民币兑美元中间价 报6.3602元，上日中间价为6.3578元。人民币兑美元即期成交额 为52.12亿美元，上日半日为56.84亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二盘初在略低于七个月高位的水平徘徊，隔夜在清淡交投中对就业报告刺激下的涨势进行盘整。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3683。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.544元, 上日尾盘为6.5415元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3893/6.3898元, 上一交易日尾盘报6.3901元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。