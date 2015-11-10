《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（中港台）

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国央行：推动人民币加入SDR，十三五期末人民币料成国际性货币--行长
中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。
--中国数据：CPI涨幅持续回落PPI连年负值，货币料持续宽松对抗通缩阴影
受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。
--中国国企：加大国企违规经营责任追究力度，防止国有资产流失--国务院
中国国务院办公厅日前印发意见要求，要以国有资产保值增值、防止流失为目标，加大对国有企业违规经营责任追究力度，健全并严格执行国有企业违规经营责任追究制度；严格监督工作责任追究，健全问责机制，严格追究有关人员失职渎职责任。
--中国社会：实施全面两孩政策后2029年预计人口14.5亿人--卫计委
中国国家卫生计生委副主任王培安周二表示，实施全面两孩政策后，中国短期内出生人口明显增加；新增二孩主要集中在城镇，占全部新增二孩出生数的76%（包括流动人口）；全国人口总量增幅不大，峰值延后二年左右，2029年达到峰值14.5亿人。
--中国反腐：上海市副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，正接受组织调查--中纪委
中国中共中央纪律检查委员会周二表示，上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
【金融】
--中国金融：对外资机构进入银行卡清算市场未设歧视条件--央行副行长
针对中国银行卡清算市场对外资准入方面的担忧，中国央行副行长范一飞周二表示，中国会积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，且并未对外资机构进入国内银行卡清算市场设立歧视条件。
--企业并购：中国安邦保险以15.9亿美元收购美国信保人寿保险--新华网
新华网周四报导，中国安邦保险集团以15.9亿美元的价格，收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)，为中国企业首次收购美国人寿保险公司。
【固定收益】
--中国公开市场：资金依旧宽松暂未受IPO重启惊扰，逆回购延续平稳操作
中国证监会上周五宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。交易员称，若未来市场波动加大，央行随时可通过调整逆回购规模等来进行平抑，机构对短期内流动性信心较为充足。
--《中国新债预测》五年国债收益率均值3.01%，市场心态回稳料略低于二级
中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，在连受利空突袭大幅调整后，今日债市一、二级心态均现短暂回稳态势，预计明日新债需求应较为平稳，中标收益率预测均值为3.01%，略低于二级市场。
--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.6933%，10年3.6312%--业内人士
业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债中标收益率为3.6933%，10年期中标收益率为3.6312%，亦接近3.71%和3.64%的市场预测均值。该行稍早结束招标的一、三、五年固息增发债中标收益率分别为2.6820%、3.1636%和3.4275%，基本接近此前2.69%、3.16%和3.41%的市场预测均值。
--新债招标：中国铁路总公司10年固息债利率3.91%，20年4.11%--业内人士
业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标今年第八期铁路建设债券，两期固息债中10年期中标利率3.91%，20年期为4.11%。此前两个期限设定的投标区间为3.05%-4.05%和3.45%-4.45%。
--新债招标：厦门五和10年专项地方债中标利率仍落于区间下限--业内人士
业内人士周二透露，中国厦门市下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率仍均落于投标区间下限，分别为2.98%和3.13%。厦门市稍早招标的3-10年四期一般地方债，中标利率亦均落在投标区间下限，分别为2.78%、2.98%、3.14%和3.13%。
--新债招标：宁波专项地方债三年期利率落下限，5-10年高10-20bp--业内人士
业内人士周二透露，中国宁波市上午招标的3-10年四期专项地方债，其中三年中标利率落于区间下限，5-10年期较区间下限上浮10-20个基点（bp），分别为2.78%、3.08%、3.24%和3.33%。宁波市稍早招标的3-10年四期一般地方债，中标利率较区间下限上浮9-20个bp，分别为2.87%、3.08%、3.24%和3.33%。
--中国货币市场：回购利率延续稳势，国盛EB申购回款受阻对资金影响有限
中国银行间市场周二主要回购利率仍延续稳势。尽管昨日下午国盛EB（可交换债）部分申购回款受阻，曾在尾盘短暂催升隔夜资金需求，但因仅为临时性因素扰动，对整体宽松的流动性基本无碍，在新股IPO重启前资金面料仍不改充裕局面。
--中国债市动态：现券跌势暂止但谨慎情绪不散，国开新债招标需求向好
中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅震荡，一级市场方面，国开行五期债倍数偏高显示需求向好。交易员表示，虽然现券买盘仍显谨慎，但IPO重启等利空消息冲击过后，市场情绪略有平复；国债期货早盘转涨，亦有对现货有所带动。
【外汇】
--中国金融：人民币加入SDR象征意义更大，本币国际化可先区域化--专家
中国人民大学国际货币研究所研究员张超撰文认为，SDR（特别提款权）在全球储备中所占份额不足4%，人民币加入SDR货币篮子与否对SDR或人民币来说象征意义大于实质意义；此外，人民币国际化或可以区域化为突破口。
--中国汇市：人民币早盘震荡微涨，CPI低于预期但对市场影响甚微
人民币兑美元即期周二早盘震荡微涨，无视中间价连六日贬值，盘中最低达到6.3693元的近三周新低，不过成交相对淡静。交易员指出，市场忌惮干预盘出现，早盘动静不大，主要是隔夜美元多头早盘被迫结汇止损，提振人民币汇价，而今早公布的中国CPI偏低，但对汇市影响不明显。
--离岸人民币：9月渣打人民币环球指数升3.26%，但预期第四季将下跌
渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数9月环比升3.26%，因8月汇率改革后外汇交易量成长，连续两个月成为指数上升的主要动力。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧
中国股市沪综指周二小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。
--中国房地产：土地市场步入上行通道，十城市10月均价环比涨2.3%--易居
中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是土地出让均价呈现一定程度的拉高崛起形态，10月土地市场延续了三季度强劲反弹的格局。
--中国证券：沪深证交所周一两融余额逾1.1万亿元，创两个半月新高
中国股市沪综指周一收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。沪深证交所融资融券余额当日大增332.6亿元人民币，连续第四天大幅跳升，两融余额为逾1.1万亿元，创两个半月新高。
--香港个股：恒大地产上调2015年度合约销售目标两成，至1,800亿元人民币
中国大型房地产商--恒大地产周二宣布，上调2015年度合约销售目标20%至1,800亿元人民币；新目标较去年的实际合约销售额增36.9%。
--香港新股：中金弱冠之年终登陆H股，欲争回券商第一梯队--高管
中国最具里程碑意义的投行--中金公司（CICC）终于在弱冠之年登陆港股。董事长丁学东周一表示，希望中金以上市为契机二次转型，并在投行、跨境、财富管理等业务上巩固优势，补齐劣势，尽快回到券商第一梯队。
--中国贸易：将银矿砂等11个商品剔除加工贸易禁止类目录--商务部
中国商务部和海关总署最新就加工贸易禁止类商品目录进行了调整，以保持外贸稳定增长，包括银矿砂及其精矿等11个十位商品编码被剔除出目录。
--中国个股：正泰电器拟收购大股东94亿元光伏资产，并募集45亿配套资金
中国浙江正泰电器股份有限公司周二公告称，拟通过定向增发股份方式收购控股股东正泰集团等持有的光伏企业股权，目标资产预估值为约94亿元人民币；公司并将募集配套资金至多45亿元，投向光伏项目等。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。