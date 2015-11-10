《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：推动人民币加入SDR，十三五期末人民币料成国际性货币--行长

中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

--中国数据：CPI涨幅持续回落PPI连年负值，货币料持续宽松对抗通缩阴影

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

--中国国企：加大国企违规经营责任追究力度，防止国有资产流失--国务院

中国国务院办公厅日前印发意见要求，要以国有资产保值增值、防止流失为目标，加大对国有企业违规经营责任追究力度，健全并严格执行国有企业违规经营责任追究制度；严格监督工作责任追究，健全问责机制，严格追究有关人员失职渎职责任。

--中国社会：实施全面两孩政策后2029年预计人口14.5亿人--卫计委

中国国家卫生计生委副主任王培安周二表示，实施全面两孩政策后，中国短期内出生人口明显增加；新增二孩主要集中在城镇，占全部新增二孩出生数的76%（包括流动人口）；全国人口总量增幅不大，峰值延后二年左右，2029年达到峰值14.5亿人。

--中国反腐：上海市副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，正接受组织调查--中纪委

中国中共中央纪律检查委员会周二表示，上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国金融：对外资机构进入银行卡清算市场未设歧视条件--央行副行长

针对中国银行卡清算市场对外资准入方面的担忧，中国央行副行长范一飞周二表示，中国会积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，且并未对外资机构进入国内银行卡清算市场设立歧视条件。

--企业并购：中国安邦保险以15.9亿美元收购美国信保人寿保险--新华网

新华网周四报导，中国安邦保险集团以15.9亿美元的价格，收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)，为中国企业首次收购美国人寿保险公司。

【固定收益】

--中国公开市场：资金依旧宽松暂未受IPO重启惊扰，逆回购延续平稳操作

中国证监会上周五宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。交易员称，若未来市场波动加大，央行随时可通过调整逆回购规模等来进行平抑，机构对短期内流动性信心较为充足。

--《中国新债预测》五年国债收益率均值3.01%，市场心态回稳料略低于二级

中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，在连受利空突袭大幅调整后，今日债市一、二级心态均现短暂回稳态势，预计明日新债需求应较为平稳，中标收益率预测均值为3.01%，略低于二级市场。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.6933%，10年3.6312%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债中标收益率为3.6933%，10年期中标收益率为3.6312%，亦接近3.71%和3.64%的市场预测均值。该行稍早结束招标的一、三、五年固息增发债中标收益率分别为2.6820%、3.1636%和3.4275%，基本接近此前2.69%、3.16%和3.41%的市场预测均值。

--新债招标：中国铁路总公司10年固息债利率3.91%，20年4.11%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标今年第八期铁路建设债券，两期固息债中10年期中标利率3.91%，20年期为4.11%。此前两个期限设定的投标区间为3.05%-4.05%和3.45%-4.45%。

--新债招标：厦门五和10年专项地方债中标利率仍落于区间下限--业内人士

业内人士周二透露，中国厦门市下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率仍均落于投标区间下限，分别为2.98%和3.13%。厦门市稍早招标的3-10年四期一般地方债，中标利率亦均落在投标区间下限，分别为2.78%、2.98%、3.14%和3.13%。

--新债招标：宁波专项地方债三年期利率落下限，5-10年高10-20bp--业内人士

业内人士周二透露，中国宁波市上午招标的3-10年四期专项地方债，其中三年中标利率落于区间下限，5-10年期较区间下限上浮10-20个基点（bp），分别为2.78%、3.08%、3.24%和3.33%。宁波市稍早招标的3-10年四期一般地方债，中标利率较区间下限上浮9-20个bp，分别为2.87%、3.08%、3.24%和3.33%。

--中国货币市场：回购利率延续稳势，国盛EB申购回款受阻对资金影响有限

中国银行间市场周二主要回购利率仍延续稳势。尽管昨日下午国盛EB（可交换债）部分申购回款受阻，曾在尾盘短暂催升隔夜资金需求，但因仅为临时性因素扰动，对整体宽松的流动性基本无碍，在新股IPO重启前资金面料仍不改充裕局面。

--中国债市动态：现券跌势暂止但谨慎情绪不散，国开新债招标需求向好

中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅震荡，一级市场方面，国开行五期债倍数偏高显示需求向好。交易员表示，虽然现券买盘仍显谨慎，但IPO重启等利空消息冲击过后，市场情绪略有平复；国债期货早盘转涨，亦有对现货有所带动。

【外汇】

--中国金融：人民币加入SDR象征意义更大，本币国际化可先区域化--专家

中国人民大学国际货币研究所研究员张超撰文认为，SDR（特别提款权）在全球储备中所占份额不足4%，人民币加入SDR货币篮子与否对SDR或人民币来说象征意义大于实质意义；此外，人民币国际化或可以区域化为突破口。

--中国汇市：人民币早盘震荡微涨，CPI低于预期但对市场影响甚微

人民币兑美元即期周二早盘震荡微涨，无视中间价连六日贬值，盘中最低达到6.3693元的近三周新低，不过成交相对淡静。交易员指出，市场忌惮干预盘出现，早盘动静不大，主要是隔夜美元多头早盘被迫结汇止损，提振人民币汇价，而今早公布的中国CPI偏低，但对汇市影响不明显。

--离岸人民币：9月渣打人民币环球指数升3.26%，但预期第四季将下跌

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数9月环比升3.26%，因8月汇率改革后外汇交易量成长，连续两个月成为指数上升的主要动力。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国股市沪综指周二小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。

--中国房地产：土地市场步入上行通道，十城市10月均价环比涨2.3%--易居

中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，10月，十大典型城市土地成交建筑面积和土地出让金收入有所回探，但是土地出让均价呈现一定程度的拉高崛起形态，10月土地市场延续了三季度强劲反弹的格局。

--中国证券：沪深证交所周一两融余额逾1.1万亿元，创两个半月新高

中国股市沪综指周一收升1.58%，连续第四日上涨并创近三个月新高。沪深证交所融资融券余额当日大增332.6亿元人民币，连续第四天大幅跳升，两融余额为逾1.1万亿元，创两个半月新高。

--香港个股：恒大地产上调2015年度合约销售目标两成，至1,800亿元人民币

中国大型房地产商--恒大地产周二宣布，上调2015年度合约销售目标20%至1,800亿元人民币；新目标较去年的实际合约销售额增36.9%。

--香港新股：中金弱冠之年终登陆H股，欲争回券商第一梯队--高管

中国最具里程碑意义的投行--中金公司（CICC）终于在弱冠之年登陆港股。董事长丁学东周一表示，希望中金以上市为契机二次转型，并在投行、跨境、财富管理等业务上巩固优势，补齐劣势，尽快回到券商第一梯队。

--中国贸易：将银矿砂等11个商品剔除加工贸易禁止类目录--商务部

中国商务部和海关总署最新就加工贸易禁止类商品目录进行了调整，以保持外贸稳定增长，包括银矿砂及其精矿等11个十位商品编码被剔除出目录。

--中国个股：正泰电器拟收购大股东94亿元光伏资产，并募集45亿配套资金