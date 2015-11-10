日本个股：美参议员寻求通过监管指导，确保高田完成问题气囊的召回

路透华盛顿11月9日 - 两位有影响力的美国参议员担心，日本高田 没有能力完成可能致命的安全气囊气体发生器的召回工作，因而寻求通过监管指导来明确若高田美国子公司倒闭，如何让母公司负起责任。

“我们对高田处于风险中的财务偿付能力感到担忧...这可能会导致没有人会被迫去修理消费者存在瑕疵的安全气囊，”民主党参议员Richard Blumenthal和Edward Markey周一在致美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的信件中称。

Blumenthal和Markey在信中询问NHTSA局长Mark Rosekind，美国政府如何确保美国车主可以获得替换的气体发生器，以及倘若高田美国子公司倒闭，将如何处理召回成本和潜在罚款。