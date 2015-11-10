日本个股：美参议员寻求通过监管指导，确保高田完成问题气囊的召回

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透华盛顿11月9日 - 两位有影响力的美国参议员担心，日本高田 没有能力完成可能致命的安全气囊气体发生器的召回工作，因而寻求通过监管指导来明确若高田美国子公司倒闭，如何让母公司负起责任。
“我们对高田处于风险中的财务偿付能力感到担忧...这可能会导致没有人会被迫去修理消费者存在瑕疵的安全气囊，”民主党参议员Richard Blumenthal和Edward Markey周一在致美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的信件中称。
Blumenthal和Markey在信中询问NHTSA局长Mark Rosekind，美国政府如何确保美国车主可以获得替换的气体发生器，以及倘若高田美国子公司倒闭，将如何处理召回成本和潜在罚款。
NHTSA官员未立即就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。