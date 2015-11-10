中国货币市场：回购利率延续稳势，国盛EB申购回款受阻对资金影响有限

路透上海11月10日 - 中国银行间市场周二主要回购利率仍延续稳势。尽管昨日下午国盛EB（可交换债）部分申购回款受阻，曾在尾盘短暂催升隔夜资金需求，但因仅为临时性因素扰动，对整体宽松的流动性基本无碍，在新股IPO重启前资金面料仍不改充裕局面。

交易员指出，因IPO重启后首批新股仍沿用老办法申购，因此对资金面难免会有短期扰动，而改革后的IPO制度能否确实减缓对资金的影响，仍须看后续的操作细则而定。

“还是宽松，债券有波动，资金这边可能就同业存单会受点影响，回购利率还是变化不大，”华东一银行交易员称。

她谈到，因某大行系统问题，国盛EB部分申购退款延迟，昨日尾盘的确在资金面上有所反应，一些受影响的非银机构只能临时借钱救急，而因为无法收到非银机构的回款，部分银行也受连带影响。不过整体来说，由于资金规模尚不算太大，对流动性的冲击并不明显。

上海一券商交易员表示，“昨天下午出了这个事儿，也比较突然，而且都时间也不早了，我们动的早一点，（资金缺口）补上了，不过整体来说影响应该不算大。”

上海国盛集团此前公告，11月5日发行的不超过50亿元人民币可交换债，期限六年，用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。

上述银行交易员并指出，尽管目前资金面仍稳定，但最近一系列政策和消息面变化正令市场的乐观预期有所减弱，包括IPO重启后对资产端变化的影响，以及美国加息预期不断升温对全球市场的冲击，而随着不确定性增加，机构的操作也会更趋谨慎。

“可能就不像之前那样，可以放心大胆借隔夜（加杠杆），包括大行出跨年（的资金）也会缓一些了。”她认为。

中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

证监会宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7596 1.7643 -0.47

七天 2.2899 2.2889 +0.10

14天 2.6058 2.5995 +0.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4050 2.3850 +2.00

七天 2.3500 2.4100 -6.00

14天 2.5150 2.5000 +1.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3100 2.3000 +1.00

14天 2.6100 2.6200 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7830 1.7860 -0.30

七天 2.2800 2.2850 -0.50

三个月 3.0340 3.0330 +0.10