中国货币市场：回购利率延续稳势，国盛EB申购回款受阻对资金影响有限

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月10日 - 中国银行间市场周二主要回购利率仍延续稳势。尽管昨日下午国盛EB（可交换债）部分申购回款受阻，曾在尾盘短暂催升隔夜资金需求，但因仅为临时性因素扰动，对整体宽松的流动性基本无碍，在新股IPO重启前资金面料仍不改充裕局面。
交易员指出，因IPO重启后首批新股仍沿用老办法申购，因此对资金面难免会有短期扰动，而改革后的IPO制度能否确实减缓对资金的影响，仍须看后续的操作细则而定。
“还是宽松，债券有波动，资金这边可能就同业存单会受点影响，回购利率还是变化不大，”华东一银行交易员称。
她谈到，因某大行系统问题，国盛EB部分申购退款延迟，昨日尾盘的确在资金面上有所反应，一些受影响的非银机构只能临时借钱救急，而因为无法收到非银机构的回款，部分银行也受连带影响。不过整体来说，由于资金规模尚不算太大，对流动性的冲击并不明显。
上海一券商交易员表示，“昨天下午出了这个事儿，也比较突然，而且都时间也不早了，我们动的早一点，（资金缺口）补上了，不过整体来说影响应该不算大。”
上海国盛集团此前公告，11月5日发行的不超过50亿元人民币可交换债，期限六年，用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。
上述银行交易员并指出，尽管目前资金面仍稳定，但最近一系列政策和消息面变化正令市场的乐观预期有所减弱，包括IPO重启后对资产端变化的影响，以及美国加息预期不断升温对全球市场的冲击，而随着不确定性增加，机构的操作也会更趋谨慎。
“可能就不像之前那样，可以放心大胆借隔夜（加杠杆），包括大行出跨年（的资金）也会缓一些了。”她认为。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。
证监会宣布重启IPO后，银行间资金市场反应平静，周二公开市场逆回购操作延续价稳量平态势。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7596 1.7643 -0.47
七天 2.2899 2.2889 +0.10
14天 2.6058 2.5995 +0.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.4050 2.3850 +2.00
七天 2.3500 2.4100 -6.00
14天 2.5150 2.5000 +1.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00
七天 2.3100 2.3000 +1.00
14天 2.6100 2.6200 -1.00
Shibor
其中:隔夜 1.7830 1.7860 -0.30
七天 2.2800 2.2850 -0.50
三个月 3.0340 3.0330 +0.10
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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