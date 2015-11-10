日本个股：政府考虑本财年调升日本邮政银行储户存款上限--消息人士

路透东京11月10日 - 数名消息人士表示，日本政府正考虑在本财年将日本邮政银行 储户存款上限调高300-500万日圆(2.5-4万美元)，以便在首次公开发行(IPO)后加强与其他银行的竞争力。

根据几名政府与执政党消息人士，日本政府最快可能在明年初就开始变更对日本邮政银行的规定。

目前日本邮政银行个人储蓄帐户的存款上限为1,000万日圆，如果政府最终做出调升存款上限决定，将是24年来首见。

消息人士也表示，政府可能放弃稍早的一项计划，废除对日本邮政保险 销售的个人保单价值的上限。

消息人士也称，政府更可能倾向小幅提高上限。

日本邮政 一名发言人拒绝置评。